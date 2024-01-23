我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

美股最錢線/雖遭同業圍攻 輝達仍稱霸AI

財經新聞組／綜合報導

在剛結束不久的全球消費性電子CES展上，英特爾、AMD、高通等晶片巨頭紛紛展示它們在AI PC領域的最新成果。英特爾發表酷睿Ultra處理器、AMD發表銳龍8040、高通推出驍龍X Elite，皆嵌入專門針對AI運算的NPU，對輝達的GeForce RTX 40 Super全面圍攻。

2024年被普遍視為AI PC元年，NPU則被視為AI PC的演算中樞。相較於專注大規模平行運算的GPU，NPU主要針對深度學習和神經網路的運算，能夠以更簡單的控制流程、更高的效率以及更低的功耗處理AI工作負載。

在這一輪AI PC的全球競賽中，輝達似乎慢了一拍，直到1月CES展會上才推出針對PC市場的GeForce RTX 40 Super系列顯示卡。但對比4家最新AI PC晶片可以發現，輝達即使不使用NPU，仍能讓PC展現出優異的性能。

英特爾酷睿Ultra的NPU可支援10 TOPS，AMD銳龍8040的NPU性能算力為16 TOPS，均遠不及GeForce GPU超過800 TOPS的演算力。

輝達表示，該公司在AI PC競賽中處於領先地位，旗下GPU是驅動新型筆記型電腦和桌上型電腦的最佳引擎。

過去一年，輝達靠著人工智慧(AI)資料中心市場累積上兆元的估值，分析認為，如果它在AI PC領域投入更多精力，不僅可以擴大其消費級GPU的銷量，還能進一步鞏固在AI硬體領域的王者地位。

一方面，考慮到除了電競筆記型電腦和桌上型電腦，普通電腦出於成本考慮通常不配備獨立GPU，如果輝達成功向市場推銷「所有AI PC都應配置GeForce獨立顯卡」，就可以推動各個價位的GPU銷量成長。

分析認為，如果輝達也能享受AI PC的紅利，將進一步鞏固GPU在AI硬體方面的市占率，加強輝達在整個AI產業鏈中的影響力。即使諸如NPU的各類AI專用晶片層出不窮，仍撼動不了輝達GPU在AI領域的地位。（財經新聞組）

AI 輝達 晶片

上一則

中沙古雷乙烯計畫 拚後年完工

下一則

FAA建議：更多波音737需要檢查

延伸閱讀

為迎合中國？委託台積電生產晶片刪除「台灣製程」標示 超微說話了

為迎合中國？委託台積電生產晶片刪除「台灣製程」標示 超微說話了
近2年來首度成長 英特爾本周公布財報 營收有望終結連七季下滑

近2年來首度成長 英特爾本周公布財報 營收有望終結連七季下滑
美日荷圍堵 英特爾執行長：中國晶片製程落後10年

美日荷圍堵 英特爾執行長：中國晶片製程落後10年
英特爾車用AI晶片 大進擊

英特爾車用AI晶片 大進擊

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史指創歷史新高 確定進入牛市

2024-01-19 16:50
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
市場預估聯準會3月降息的機率只剩下50%左右。(路透)

Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板

2024-01-17 22:00

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警