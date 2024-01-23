美股最錢線/雖遭同業圍攻 輝達仍稱霸AI

在剛結束不久的全球消費性電子CES展上，英特爾、AMD、高通等晶片 巨頭紛紛展示它們在AI PC領域的最新成果。英特爾發表酷睿Ultra處理器、AMD發表銳龍8040、高通推出驍龍X Elite，皆嵌入專門針對AI運算的NPU，對輝達 的GeForce RTX 40 Super全面圍攻。

2024年被普遍視為AI PC元年，NPU則被視為AI PC的演算中樞。相較於專注大規模平行運算的GPU，NPU主要針對深度學習和神經網路的運算，能夠以更簡單的控制流程、更高的效率以及更低的功耗處理AI工作負載。

在這一輪AI PC的全球競賽中，輝達似乎慢了一拍，直到1月CES展會上才推出針對PC市場的GeForce RTX 40 Super系列顯示卡。但對比4家最新AI PC晶片可以發現，輝達即使不使用NPU，仍能讓PC展現出優異的性能。

英特爾酷睿Ultra的NPU可支援10 TOPS，AMD銳龍8040的NPU性能算力為16 TOPS，均遠不及GeForce GPU超過800 TOPS的演算力。

輝達表示，該公司在AI PC競賽中處於領先地位，旗下GPU是驅動新型筆記型電腦和桌上型電腦的最佳引擎。

過去一年，輝達靠著人工智慧(AI)資料中心市場累積上兆元的估值，分析認為，如果它在AI PC領域投入更多精力，不僅可以擴大其消費級GPU的銷量，還能進一步鞏固在AI硬體領域的王者地位。

一方面，考慮到除了電競筆記型電腦和桌上型電腦，普通電腦出於成本考慮通常不配備獨立GPU，如果輝達成功向市場推銷「所有AI PC都應配置GeForce獨立顯卡」，就可以推動各個價位的GPU銷量成長。

分析認為，如果輝達也能享受AI PC的紅利，將進一步鞏固GPU在AI硬體方面的市占率，加強輝達在整個AI產業鏈中的影響力。即使諸如NPU的各類AI專用晶片層出不窮，仍撼動不了輝達GPU在AI領域的地位。（財經新聞組）