盯CPI不準誤導Fed？黑石蘇世民：美通膨率已接近2%目標

黑石集團執行長蘇世民表示，美國通膨率其實已接近2%，比官方發布的消費者物價指數（CPI）數據低，如果Fed受此誤導、堅持現行政策立場，利率可能無謂維持「更高、更久」。（路透）

巴隆周刊（Barron's）報導，黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）表示，美國通膨率其實已經接近2%了，比政府發布的消費者物價指數（CPI）來得低，如果Fed受這項官方數據誤導、堅持目前的政策立場，利率 可能無謂地維持「更高、更久」。

官方數據顯示，美國12月整體CPI年增率從11月的3.1%升到3.4%，遠高於Fed的2%目標。剔除食物與能源的核心CPI年增幅更達到3.9%。

蘇世民本周在世界經濟論壇（WEF）場邊接受巴隆周刊訪問時說：「我認為，那些數據是錯的。通膨很可能已經位於2%的水準。」

蘇世民在金融圈闖蕩半世紀，深知華爾街俗諺「別跟Fed對做」的道理，但糾正Fed用的數據謬誤是另一回事。公然指出Fed用錯數據，要是出自別人嘴裡，可能令人深深懷疑；但此話出自私募基金界巨人黑石集團掌門人蘇世民之口，就不免引人矚目。

美國12月CPI報告顯示，居住成本（主要追蹤租金 與所有權人約當租金）比一年前勁揚6.2%，但蘇世民不以為然。他指出，目前市場租金行情的增幅只介於0%與1%之間。若果真如此，那將對整體通膨前景產生重大影響，因為居住成本占CPI權數達30%左右。

蘇世民說：「Fed採用的數據被誇大了。[通膨數據]大約偏差了1.5到1.7個百分點。」

無論此刻通膨率是不是比官方數據所示還要低，今年Fed降利率都勢在必行。但許多人押注通膨減緩將促使Fed今年降息 六、七次，而且最快3月就會付諸行動，蘇世民認為不可能。他說：「既然他們（Fed）用的數據不同，不會那麼早降息，會晚一些。」他預期Fed啟動降息的時點在2024下半年。

蘇世民批評Fed數據算錯，但盛讚Fed促成「軟著陸」--把衝上數十年高峰的通膨控制下來，同時避免造成衰退。他說：「坦白說，Fed功不可沒。他們達成任務，真了不起。」但他指出，Fed不宜讓高利率維持太久，黑石集團投資組合中的250家公司已閃爍成長減速的警訊。