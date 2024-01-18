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Fed褐皮書顯示美消費支出強勁 勞動力市場降溫

編譯葉亭均／綜合外電
Fed褐皮書顯示，在12月到1月初期間，美消費支出強勁，勞動力市場有降溫跡象。（路透）
Fed褐皮書顯示，在12月到1月初期間，美消費支出強勁，勞動力市場有降溫跡象。（路透）

根據聯準會（Fed）最新的褐皮書報告，美國經濟景氣在12月至1月初幾無變化，企業回報價格壓力喜憂參半，而且幾乎都提到勞動力市場有降溫跡象，此外，強韌的消費者支出支撐了美國經濟，抵銷製造業等其他產業疲軟帶來的不利影響，這也凸顯Fed必須繼續在壓低通膨和保持經濟與就業成長之間艱困地尋求平衡。

Fed在17日公布的褐皮書指出，「12個聯邦準備銀行轄區中，多數地區回報經濟活動幾乎沒有變化或沒有變化」，「大部分地區的消費者在節日期間的表現符合預期，三個地區的表現超出預期，這為經濟帶來一些季節性的緩解」。

報告提及，企業對未來更趨樂觀，「總體而言，多數地區表示，區內企業對未來成長的預期積極，有改善，或兩者兼有」。這份褐皮書由費城聯準銀行編撰，基於1月8日及之前蒐集的資訊，包含12個地區聯準轄區內有關企業狀況的民間看法與評論。

央行官員現在更加仰賴這類資訊來評估經濟和通膨的走勢。褐皮書會在Fed決策會議召開前兩周公布，現在市場預期Fed在1月30-31日開會時，將連續第四度維持基準利率不變，但有可能討論何時開始降息。

整體而言，褐皮書顯示，企業提到當期通膨壓力緩解，其中包括消費者對價格的敏感度提升，迫使零售商壓縮利潤率，進而反對供應商漲價。多數地區的企業提到投入成本價格持穩或下降的例子。

幾乎所有轄區都提到了一項或多項顯示勞動力市場降溫的跡象，但超過一半的轄區整體就業水準淨變動很小或沒有變動。許多轄區的企業預期未來一年工資增幅將進一步下降。

費城聯準銀行是回報薪資和物價漲幅放緩、消費者更加抗拒物價上漲的地區之一。

克里夫蘭聯準銀行還強調了對家庭支出的擔憂。該地區一家大型百貨商回報說，低收入家庭「近幾個月來更加依賴信用卡和先買後付的付款方式，並且懷疑一旦季節性促銷結束，這些客戶能否維持目前的支出水準」。

費城 就業 低收入

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