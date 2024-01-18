小摩CEO戴蒙：謹慎看待今明兩年美國經濟

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。 （美聯社）

摩根大通 執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，他對於今、明兩年美國經濟表現保持謹慎態度，因為面臨諸多金融與地緣政治風險。

戴蒙周三在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上接受CNBC訪問，他表示，「有非常強大的力量將在2024年、2025年影響我們」，「例如，烏克蘭戰爭、以色列和紅海的恐怖活動。還有量化緊縮，這個我仍然質疑我們是否正確了解它如何運作的措施」。

戴蒙過去幾年來，一直都呼籲要謹慎看待美國經濟，不過摩根大通這家美國最大的銀行，獲利仍然創新高，美國的經濟也一直沒有預期的糟。儘管通膨高漲，但美國消費情勢大多維持健康，原因是就業 市場良好與新冠疫情期間的儲蓄帶來支撐。

依戴蒙的看法，最近幾個月股市相對上漲，讓投資人對前方的風險感覺麻木。標普500指數過去一年漲了19%，離歷史高點已經不遠。

戴蒙說：「我認為，假設凡事都會沒有問題的態度是錯誤的」，「股市上漲我們都覺得棒，但要記得，我們有那麼多的財政貨幣刺激措施。所以，我比較站在要小心看待的那一方」。

高盛 執行長蘇德巍（David Solomon）周三也提到，如果不看地緣政治問題，金融市場環境今天感覺是比較一年前好，但他很擔心美國的負債大增。他說：「我非常擔憂債務不斷增加。這是個我們需要處理的大問題，而且可能未來六個月內就會發生。」