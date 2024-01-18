我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

Fed鷹派:不必急著降息

編譯劉忠勇、任中原／綜合報導
Fed理事沃勒表示，美國沒必要「急著」降息。(路透)
Fed理事沃勒表示，美國沒必要「急著」降息。(路透)

美國聯準會（Fed）去年11月率先釋出「轉鴿」訊號的鷹派理事沃勒16日表示，美國通膨率距離2%目標已「近在咫尺」，但沒必要「急著」降息，應先確認通膨會持續下滑。這番談話進一步降低市場對於3月降息的預期，全球股市應聲挫跌，華爾街「恐慌指數」升至2個月高點。

沃勒16日在布魯金斯研究所主辦的線上活動表示，最近的經濟和就業數據顯示Fed抑制物價壓力的行動正在奏效，「基於經濟活動以及勞動市場降溫，我更相信達成個人消費支出（PCE）通膨率穩定在2%目標已近在呎尺」。

他說，新開職缺可能已減少到會導致勞動市場進一步不景氣、促成失業率陡升的水準，「從現在開始，政策設定必須更審慎前行，以避免過度緊縮」，「只要通膨不反彈且不再居高不下」，Fed今年能降息，「當降息時機成熟時，我相信可以也應該降得有條不紊、謹慎而為」。經濟學家認為，這番話形同證實Fed接下來的政策調整將是降息。

然而，沃勒也審慎表示他希望先相對確信通膨能持續接近目標水準，再開始降息，現在還不急。

他說，Fed必須「花時間確保我們的行動正確」，他需要未來幾個月的更多資訊，以證實或挑戰通膨正持續回落到目標值的構想，「很難相信」多等六周（Fed決策會議間隔）再降息「會對經濟狀態造成重大影響」。

他也暗示一些投資人對Fed今年會降息多達六次的預期太過激進，「鑒於經濟景氣和勞動市場狀況良好，通膨逐漸趨向2%，我看不出有什麼必要像過去那樣急速或大幅降息」，降息時機和實際降息次數「將取決於新公布的數據」。

這是沃勒對Fed今年寬鬆貨幣政策意圖，迄今所發表的最詳細談話。

降息 華爾街 就業

上一則

Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板

下一則

小型股被看好 近三年來首見

延伸閱讀

Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板

Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板
美元連四漲 升至一個月高點 反映美零售數據強勁

美元連四漲 升至一個月高點 反映美零售數據強勁
史坦普500連二黑 美零售強勁 削弱市場降息預期

史坦普500連二黑 美零售強勁 削弱市場降息預期
拉加德：歐洲央行夏季可能降息 但仍取決經濟數據

拉加德：歐洲央行夏季可能降息 但仍取決經濟數據

熱門新聞

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23
比亞迪與西班牙Grenergy公司就全球最大儲能項目「智利OasisdeAtacama（阿塔卡馬綠洲）」達成採購協議。圖為比亞迪儲能產品魔方。圖取自比亞迪能源官網

比亞迪獲大單 將為全球最大儲能項目供貨

2024-01-15 12:21
由於737 Max 9機型持續存在問題，富國銀行將波音公司的評級從加碼下修至同等權重，導致該公司股價下跌7.89%。路透

10年期美債殖利率重登4% 道指跌逾230點

2024-01-16 16:53

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕