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上月零售銷售 增幅超過預期

財經新聞組／綜合報導

由於消費者加大對汽車的購買力道以及零售商提供折扣，12月零售額成長超過預期，讓美國經濟在進入新的一年時保持堅實的基礎。

商務部人口普查局表示，上月零售額增加0.6%。11月數據未經修正，顯示銷售額如先前報告的那樣成長0.3%。經濟學家之前預測零售額將成長0.4%。零售額主要是商品，不依通貨膨脹調整。

由於勞動市場相對強勁，家庭支出保持健康的步伐。雖然支出較第三季的強勁成長有所降溫，但這足以阻止令人擔憂的經濟衰退。

由於聯準會預計今年將開始降息，大多數經濟學家對經濟將避免衰退充滿信心。自2022年3月以來，聯準會已將政策利率調高525個基點至目前的5.25%-5.50%區間。

不計汽車、汽油、建築材料和食品服務，上個月的核心零售額成長0.8%。這個所謂的核心零售銷售指標與GDP中的消費者支出部分最接近。11月核心零售銷售額向上修正至成長0.5%，而不是先前報告的0.4%。

在報告發布之前，經濟學家認為占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出第四季年化成長率將超過2.0%。目前對整體經濟成長的預測高達2.2%。第三季經濟成長4.9%。

政府定於25日發布10月至12月當季GDP成長的首次估計。

聯準會 人口普查 商務部

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