小型股被看好 近三年來首見

過去兩個月，小型股備受華爾街 青睞。根據美國商銀對基金經理人的最新調查，投資 人近3年來從未像現在這樣看好小型股。

美商銀於1月5日至11日進行的調查顯示，專業投資人預計未來12個月大型股表現將遜於小型股，這是2021年6月來首見。

華爾街策略師認為，隨著未來一年利率 下降的前景日益明朗，這類股票的吸引力越來越大。許多人認為，與歷史標準相比，代表小型股的羅素2000指數被低估，同時也指出，該指數並沒有像大型科技股那樣完全加入市場反彈行情。

根據Bespoke Investment Group的數據，從10月底到12月中旬，羅素2000指數僅用了48天就從52周低點升至52周新高，這是該指數有史以來最快的轉變。

如今，隨著該指數較去年10月低點上漲逾16%，投資人面臨的關鍵問題是，該指數是否已經消化了未來利率下滑的利多，從而限制了上行空間。

高盛並不這麼認為。以柯斯汀(David Kostin)為首的高盛股票策略團隊在給客戶的報告中寫道：「目前的低估值加上健康的經濟前景，意味著羅素2000指數未來12個月的回報率應該在15%左右。」

唯一的變數可能是：如果「投資人對經濟成長的預期惡化」。

RBC Capital Markets策略師卡爾瓦西納(Lori Calvasina)幾個月來也一直在推薦小型股。

她對小型股能跑贏大型股的理由大部分仍未改變，也就是：小型股在之前的降息時期表現優異，而且它們對利率上升的反應並不像人們擔心的那麼糟糕。

但她預測的一個關鍵部分，即小型股被超賣，在最近的市場反彈中出現了逆轉。這讓卡爾瓦西納擔心小型股變得過度受追捧。

她在本月初的報告中寫道：「去年12月，包括許多不專注於小型股的投資人在內，每個人都想談論小型股，並對它們持建設性態度。」（財經新聞組）