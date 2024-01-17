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Fed降息預期鬆動 美元彈升

編譯任中原、林奇賢／綜合報導

隨著投資人減少對美國聯準會（Fed）3月降息的押注，美元指數16日盤中強升0.9%至一個月來最高。同時，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）報導指出，為免干擾金融市場運作，Fed最快本月將仔細商議放慢縮減資產負債表步伐。

美元指數16日盤中強升0.9%至103.309，為一個月來首度升破103，因愈來愈多投資人和分析師認為市場對各國央行的降息預期太過頭，因美國經濟比其他國家還要更強，強化了做多美國資產的論據。

WSJ報導指出，Fed目前以每月約800億美元的速度，縮減規模7.7兆美元的資產負債表，如今，Fed最快將在30~31日的決策會議上，仔細研議放慢縮表步調。

不過，Fed打算放慢縮表的理由並非通膨降溫，而是避免干擾金融市場運作，不想重演2019年9月隔夜附賣回利率意外跳升的情況。

Fed考慮放慢縮表步伐有數個理由。首先，Fed正每月縮減600億美元的美國公債，若持續以這種步調縮表，會提高貨幣市場利率躍升的風險。其次是跡象顯示貨幣市場現金餘額快速減少。

第三，決策官員已透露，將為銀行體系留下比五年前縮表還多的準備金。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在2022年與其他人共同撰寫的研究發現，銀行過去十年對準備金的需求增加，若準備金水準低於銀行總資產的13%，貨幣市場的利率就開始上升。

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