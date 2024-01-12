年增3.4% 12月CPI增幅超預期

由於租金 維持上漲趨勢，12月消費者物價漲幅超出預期，這可能會延後期待已久的聯準會 3月降息 。

勞工部勞工統計局表示，整體CPI月升0.3％，比11月的0.1%及市場預估的0.2%升幅都高；比去年同期上升3.4%，高於預估的3.2%，及11月時的3.1%升幅。

與去年同月比較，CPI繼11月上漲3.1%後在12月上漲3.4%。經濟學家先前預測CPI本月上漲0.2%，較去年同期上漲3.2%。

自去年6月年增率放緩至3.0%以來，高居不下的租金限制了降低消費者通膨的動能。居民消費價格年漲幅已從2022年6月9.1%的高峰回落。

上周發布的非農就業報告顯示，11月經濟增加21.6萬個就業崗位，薪資年增速加快。

在剔除波動較大的食品和能源成分後的核心CPI，繼11月上漲0.3%之後，12月上漲0.3%。繼11月年增4.0%後，12月年增3.9%，高於預期的3.8%。

增加的大部分原因是住房成本上漲。該類別本月上漲0.5%，占核心CPI漲幅的一半以上。按年計算，住房成本增加6.2%，約占通貨膨脹增幅的三分之二。

聯準會官員普遍預計，由於續約租約反映了租金的下降，今年住房成本將下降。

12月食品價格上漲0.2%，與11月持平；能源價格繼11月下跌2.3%後上漲0.4%。汽油上漲0.2%。

在其他關鍵物價指數中，機動車保險上漲1.5%，醫療保健上漲0.6%。之前推動通膨飆升的二手車價格繼11月上漲1.6%後，12月再上漲0.5%。

根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，金融市場預計聯準會3月19日至20日的政策會議降息的可能性約為69%。自2022年3月以來，聯準會已將政策利率調高525個基點至目前的5.25%-5.50%區間。

由於勞動市場的韌性使工資成長保持在較高水平，部分經濟學家預計5月或6月才會降息。