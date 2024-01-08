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Fed放緩縮表步伐 聲浪變大

編譯任中原／綜合報導

繼美國聯準會（Fed）上月會議記錄顯示決策官員開始討論放慢縮減資產負債表（即量化緊縮政策，簡稱QT）步調後，又有鷹派官員建議Fed應減緩縮表速度，強化了投資人認為Fed不久後將放慢縮表步伐、接近結束縮表的希望，對美國公債投資人而言是一大利多。

Fed上周公布的12月會議紀錄指出，一些決策官員建議檢討現行縮表政策。達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根（鷹派，今年無決策投票權）6日演說時指出，鑒於金融市場流動性正在減少，Fed可能必須減緩縮表速度。

她表示，儘管目前金融體系資金仍然夠用，但個別銀行可能開始感到資金吃緊，因此現在開始討論減緩縮表「應屬適當」，「由於隔夜附賣回餘額偏低，因此我認為應該減緩縮表速度」。她也說，「減緩資產負債表正常化的速度，的確有助於使資金重分配更為平順，並降低太早停止縮表的風險，使資產負債表更具效率」。

Fed從2022年5月開始縮表，迄今資產負債表規模已從9兆美元縮減到7.2兆美元。目前通膨似乎已獲得控制，利率可望回降，因此12月會議紀錄指出，一些決策官員要求討論調整現行縮表計畫的條件。

若Fed減緩縮表速度，將推升公債價格，並降低債市動盪幅度，尤其是在當前美國政府大量加發公債之際。

官員討論這項議題的原因之一，可能是財政部大量增發公債。2023年下半年由於政府加公債，曾帶動公債殖利率升到十多年來高點，並降低美國銀行業及外國投資人對公債需求。

美國銀行（BofA）利率專家估算，若Fed於今年6月終結縮表，市場總共將吸納1.8兆美元的新發公債；若到12月才結束，市場須吸納2.1兆美元新債。

紐約聯邦準備銀行去年12月對公債交易商的調查指出，各大銀行預期Fed將於今年第4季結束縮表。在上月會議紀錄公布後，一些投資機構已預期縮表將提前到夏季（6-8月）結束。巴克萊銀行專家亞貝提認為，「這似乎是邁向終結QT的第一步」。若Fed結束縮表，將使坐擁現金的投資人不再擔心是否該投入債市。

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