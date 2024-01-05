美債最近只是熊市反彈？2024轉牛市有個先決條件

專家警告，美國公債價格近幾個月來強彈，不表示已脫離熊市、展開牛市，2024年美債展望如何，還要看聯準會（Fed）會如何調整聯邦資金利率，如果降息幅度不如預期，恐會再度跌入熊市。（路透）

美國公債價格4日續跌，走勢反向的殖利率 回升到數周來最高水準，美債在2023年尾的漲勢似有翻轉之勢。專家警告，美債近幾個月來強彈，不表示已脫離熊市 、展開牛市，2024年美債展望如何，還要看聯準會（Fed）聯邦資金利率會如何調整。

什麼因素觸動美債殖利率回升？

MarketWatch報導，美國10年期公債殖利率4日躍升8.5個基點至3.990%，盤中一度觸及4.005%，連續第二個交易日短暫站上4%。30年期殖利率同步挺升8.1個基點至4.136%。至此，10年期和30年期殖利率都已攀升到去年12月13日以來最高。

觸動美債殖利率近日回升的導火線，是一連串就業數據比預期強，顯示美國就業成長依然強健。例如有「小非農」之稱的ADP就業報告4日出爐，顯示美國民間企業在12月大舉增聘16.4萬人，高於預期。報告發布後，CME FedWatch網站顯示，聯邦資金期貨交易員降低Fed在3月啟動降息的預期，可能性從前一天的64.7%進一步降至62.1%；認為3月維持利率不變的機率為33.6%。

美債熊市反彈有往例可循

MarketWatch專欄作家胡伯特指出，去年第4季美國公債湧現爆炸性的漲勢，不表示美債從此進入新一波牛市。美債價格從去年10月低點大幅翻揚，漲勢之猛令人瞠目結舌，例如先鋒美國超長期公債ETF（代碼：EDV）已飆升逾30%。

美債這波漲勢如此猛烈，使投資 人信心大振，許多人以為，這證明2020年至2023年美債熊市已宣告終結。

胡伯特舉兩個往例說明，美債最近這波漲勢，可能又是「熊市反彈」。

從2020年美國債市開始步入空頭市場以來，已發生至少兩次戲劇性的大漲。一次是從2021年3月漲到2021年12月，但之後熊市大舉反撲，先鋒美國超長期公債ETF在接下來的10個月期間崩跌50%；另一次是從2022年10月漲到12月，這檔ETF在接下來的10個月摔落34%。

當然，美債先前這兩波漲勢證明是「熊市反彈」，不表示最近美債這波大漲也是。但這段歷史再次提醒投資人：切勿只憑漲幅很大，就斷定新一波牛市已展開。

聖克拉拉加州大學榮譽教授Edward McQuarrie說：「恐怖的空頭市場常見兇猛的熊市反彈...有各種理由認為[始於2020年、慘況為美國史上之最的這波美債熊市]，將三不五時出現力道等量齊觀的熊市反彈。」

美債翻多關鍵：Fed降息展望優於預期

胡伯特指出，懷疑最近美債強彈不是新牛市的開端，也有理論基礎支持：市場未來走向不是根據在某個時點之前發生了什麼事，而是根據之後的發展如何。

他認為，美國債市2024年要上漲（殖利率下降），只有一種情況：Fed降息展望優於目前投資人預期。

CME FedWatch網站顯示，目前期貨市場押注聯邦資金利率2024年底落點約3.75%，從最近的5.33%顯著降下來。由於今日的債券價格已充分反映這種期待，倘若Fed年底前降息幅度一如市場所料，投資人不應指望美債價格會比目前價位漲多少。

美債大漲的情境要成真，聯邦資金利率就必須比此刻市場預估的3.75%降得低許多。假如聯邦資金利率實際上沒降到那麼低，甚至更糟的是Fed政策利率不降反升，美債勢必恢復空頭走勢。

套句McQuarrie的話，此刻「無法即時辨別」美債現在是位於牛市或熊市的開端；等到答案揭曉時，債市早已上漲或下跌，先一步反映那種洞見了。