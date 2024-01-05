我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

12月私營就業新增數 超出預期

財經新聞組／綜合報導

ADP報告顯示，12月私營部門招聘增速快於預期，為富有韌性的美國就業市場帶來強勁的2023年業績。

根據該就業處理公司統計，本月私人就業人數增加16.4萬人，較11月下修後的10.1萬人大幅增加，也優於《道瓊》共識預測的13萬人。

休閒和酒店業的反彈居首，該產業新增5.9萬人。飯店、餐廳、酒吧和類似場所在新冠疫情初期遭受重創後，在創造就業機會方面一直處於領先地位，但該產業的就業機會創造在最近幾個月逐漸減少。該產業的薪資漲幅也領先，年增率為6.4%。

建築業貢獻了2.4萬人，而包括乾洗和其他支援業務在內的其他服務類別則增加了2.2萬人。金融活動業增加1.8萬人。

本月只有少數類別下降，其中製造業減少了1.3萬個職位；資訊服務業、自然資源和採礦業均減少2000個。

ADP表示，收入成長速度再次放緩，留在工作崗位的人的年薪增加了5.4%，而換工作的人收入增加了8%。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「我們正在回到與疫情前招聘非常一致的勞動市場。」「雖然工資並沒有推動最近一輪的通貨膨脹，但既然工資成長已經回落，任何工資價格螺旋式上升的風險幾乎都消失了。」

從規模來看，員工人數少於50人的小型企業新增就業機會7.4萬個。從地理位置來看，西部地區增加10.9萬人，東北地區增加9.4萬人。

ADP發布的時間比勞工部備受密切關注的非農就業數據早一天發布，由於計算方法的差異，兩份報告可能存在很大差異。《道瓊》調查的經濟學家預計12月非農就業人數將增加17萬人，11月新增人數為19.9萬人，幾乎是ADP預期的2倍。

就業 疫情 道瓊

上一則

美股最錢線/Prime廣告 將提高亞馬遜獲利

下一則

美國債逾34兆元 史上新高

延伸閱讀

最低時薪調漲 矽谷居仍大不易

最低時薪調漲 矽谷居仍大不易
年滿18歲中低收入首購房 長堤補助2.5萬 估200戶受惠

年滿18歲中低收入首購房 長堤補助2.5萬 估200戶受惠
2024展望╱22州調高最低工資 華州時薪16.28元最高

2024展望╱22州調高最低工資 華州時薪16.28元最高
NBA／柯瑞連3場手感低迷 沉思拒受訪

NBA／柯瑞連3場手感低迷 沉思拒受訪

熱門新聞

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
美元料創2020年以來最差年度表現。（路透）

市場押注Fed至少降息6碼 美元料創2020年以來最差年度表現

2023-12-28 19:54
中國太陽能市場出現淘汰賽。（新華社）

中國太陽能景氣 「觸底」訊號亮了

2023-12-28 01:14
自從美國聯準會（Fed）主席鮑爾在12月會後記者會語調「轉鴿」以來，市場注意力就集中在Fed何時啟動降息循環、降幅會有多大。檢視數十年來Fed啟動降息的歷史資料，答案或許呼之欲出。圖／路透

2024年Fed啟動降息 尚待什麼條件到位？

2023-12-30 16:30
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
美股2024年展望樂觀。（路透）

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

2023-12-28 23:49

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個