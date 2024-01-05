12月私營就業新增數 超出預期

ADP報告顯示，12月私營部門招聘增速快於預期，為富有韌性的美國就業 市場帶來強勁的2023年業績。

根據該就業處理公司統計，本月私人就業人數增加16.4萬人，較11月下修後的10.1萬人大幅增加，也優於《道瓊 》共識預測的13萬人。

休閒和酒店業的反彈居首，該產業新增5.9萬人。飯店、餐廳、酒吧和類似場所在新冠疫情 初期遭受重創後，在創造就業機會方面一直處於領先地位，但該產業的就業機會創造在最近幾個月逐漸減少。該產業的薪資漲幅也領先，年增率為6.4%。

建築業貢獻了2.4萬人，而包括乾洗和其他支援業務在內的其他服務類別則增加了2.2萬人。金融活動業增加1.8萬人。

本月只有少數類別下降，其中製造業減少了1.3萬個職位；資訊服務業、自然資源和採礦業均減少2000個。

ADP表示，收入成長速度再次放緩，留在工作崗位的人的年薪增加了5.4%，而換工作的人收入增加了8%。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「我們正在回到與疫情前招聘非常一致的勞動市場。」「雖然工資並沒有推動最近一輪的通貨膨脹，但既然工資成長已經回落，任何工資價格螺旋式上升的風險幾乎都消失了。」

從規模來看，員工人數少於50人的小型企業新增就業機會7.4萬個。從地理位置來看，西部地區增加10.9萬人，東北地區增加9.4萬人。

ADP發布的時間比勞工部備受密切關注的非農就業數據早一天發布，由於計算方法的差異，兩份報告可能存在很大差異。《道瓊》調查的經濟學家預計12月非農就業人數將增加17萬人，11月新增人數為19.9萬人，幾乎是ADP預期的2倍。