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美股最錢線/Prime廣告 將提高亞馬遜獲利

財經新聞組／綜合報導

美國商銀發表報告指出，亞馬遜即將在其Prime Video平台上推出廣告，這將提高這家電商巨頭2024年的獲利和股價。

該行重申對亞馬遜的「買入」評級及其168元的目標價，相當於較現有股價還有12%的上漲空間。

亞馬遜將於1月底在其Prime Video平台上推出廣告。用戶可以選擇每月額外支付2.99元來跳過廣告。

Netflix推出每月7.99元的最低價無廣告套餐一年多後，Prime廣告版服務吸引超過1500萬名訂戶。

Netflix推出廣告版套餐的一個意想不到的收穫是，藉由廣告和消費者的訂閱費用，它可以比每月費用高達20元的高階套餐帶進更多營收。根據美國商銀的觀點，這種情況同樣有利亞馬遜。

美商銀分析師波斯特(Justin Post)表示，「Netflix的經驗證明，廣告用戶的變現能力比無廣告用戶更好。我們假設Prime有1.5億用戶，其中70%選擇低成本附廣告的訂閱方式，則估計潛在的廣告收入爲30億元。」

同時，考慮到一部分用戶選擇每月支付2.99元來免除廣告，這部分收入數字可能會增加到接近50億元。

雖然這些新的廣告收入中有一部分將用於影音平台的內容支出，但其中一部分將用於提升亞馬遜的獲利率，這對股價來說應該是個利多。

再加上零售業務的效率提升，亞馬遜2024年有巨大的獲利成長潛力。這種成長可能會在2024年給華爾街帶來驚喜，因為大多數分析師對這家電商巨頭的獲利預期似乎偏向保守。

波斯特指出，「根據亞馬遜的評論和我們的廣告預估，亞馬遜北美零售業務的獲利率仍有顯著成長空間，可望達到7%，遠高於2025年華爾街預測的5.7%。」（財經新聞組）

亞馬遜 Netflix 華爾街

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