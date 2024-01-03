股債走勢各異 今年恐無共識

技術策略師表示，美股可能會經歷艱難的一年，而美國10年期公債殖利率 將回升至5%以上；今年可能會成為「沒有共識的一年」。

聯準會 表示今年可能至少降息 3次，放大了上漲動能。然而，市場仍然認為這是保守估計，目前定價多達6次降息。

RW Advisory市場策略師兼創辦人威廉(Ron William)表示，在聯準會轉向鴿派後，市場正處於「行為拐點」。

他表示，由宏觀、基本面和技術面來看，由於「創紀錄的空頭回補加劇了極端超買狀況」，以及他所說的「湧進垃圾級資產」，美股出現風險厭惡情緒。市值較小、品質較低的股票在年底吸引了一波投機性投資。

威廉指出，這一切「進一步加劇了本已窄幅輪動的脆弱性，隨著聯準會可能降低利率，經濟敏感型股票可能會感受到壓力，而且特別是如果繼續處於經濟成長可能會出現令人失望的下行周期末段，那麼這些股票可能會感受到壓力。」

隨著聯準會轉向鴿派並擴大對2024年利率和降息規模的押注，最新數據顯示，10年期公債殖利率已跌至略高於3.9%。殖利率與價格成反比。

但威廉相信，從長遠來看，債券殖利率將回到並超過5%水平，這是「長期趨勢結構性走高，波動性波濤洶湧」的一部分。

他說，「這可能是至今市場仍陷入困境的原因。我們一路走來經歷了很大的波動，但趨勢仍然保持上升。」

他表示，過去兩個月降息和股市上漲顯示，潛在降息帶來的大部分積極動能已被消化，這意味著市場在未來的利率變動方面可能有些超前。

威廉表示，「此外，我們還必須牢記市場至今認為不存在的潛在政策錯誤，以及仍然強勁的軟著陸觀念，因此行為戰術分析的部分工作就是尋找這些拐點和可能會發生非共識行動，我認為今年可能是沒有共識的一年。」（財經新聞組）