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李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

財經簡訊

財經新聞組／整理

馬士基船舶幾全數重返紅海

根據丹麥馬士基航運的時間表，從現在開始，幾乎所有在亞洲和歐洲之間航行的貨櫃船都將通過蘇伊士運河航行，只有少數船隻改道繞行非洲。馬士基24日就表示準備重返紅海，因美國領導的軍事行動保護船隻，最新航班表顯示船隻將在未來幾周內將通過蘇伊士運河。詳細資料顯示，雖然馬士基在過去10天左右的時間裡已將26艘自有船隻改道繞行好望角，但接下來只有5艘船隻採取相同的旅程。相較之下，馬士基公司的航班表顯示，未來幾周將有50多艘馬士基船隻途經蘇伊士運河。

Vinfast與北卡經銷商合作

越南電動車(EV)製造商VinFast已與美國經銷商、北卡羅來納州的Leith Automotive Group建立了首次合作夥伴關係，以提高美國市場銷量。北卡羅來納州擁有價值40億元的VinFast製造廠，預計將於2026年開始試運轉。根據聯合聲明，除了銷售點外，Leith將負責VinFast車輛所需的所有維修、保養和零件。VinFast成立於2017年，由越南最大企業集團Vingroup支持，3月開始在加州交車，並於8月底在那斯達克上市。

Affirm今年股價上漲逾4倍

一年前Affirm幾乎感受不到什麼節日氣氛。這家終端機貸款機構面臨利率上升、經濟衰退擔憂和消費者支出疲軟的挑戰。2022年Affirm股價下跌90%，市值蒸發數十億元。但投資人將以截然不同的心情結束2023年。截至27日收盤，該股2023年飆升430%，跑贏所有其他估值50億元以上的美國科技股。在與亞馬遜簽署擴大合作夥伴關係後，Affirm的11月股價大幅上漲，而BNPL的採用量在網購星期一創下歷史新高。

調查：金融股是新一年贏家

接受《CNBC》年度「Delivering Alpha股票調查」的300名投資人、交易員和基金經理人，都十分稱許鮑爾和聯準會。88%受訪者對2023年聯準會的評分為優秀或良好，高於三個月前的77%。超過一半的人認為他們將在2024年第2季開始降息。就產業而言，35%的受訪者認為金融股將成為新一年的贏家，23%的受訪者青睞高股利股票。大型科技股是尋求投資人工智慧(AI)的投資人最喜歡的領域，58%的人表示會將資金投入其中。

北卡羅來納州 投資 蘇伊士運河

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紅海航運衝擊 未畫休止符

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電動車市降溫 車廠投資喊卡

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