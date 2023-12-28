今年預測奇準的GasBuddy：美明年汽油價格連續第二年下跌

GasBuddy預測明年汽油價格下跌，每個月都不會升抵每加侖4美元，5月在3.67美元觸頂，12月降到2.99美元。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據對2023年汽油價 格走勢預測奇準的GasBuddy，美國2024年汽油價格將連續第二年下跌，理由是美國的石油 產量將高於任何一個國家。

GasBuddy預計，在關鍵大選年2024年，美國汽油價格平均每加侖3.38美元。這比2023年平均每加侖3.51美元便宜將近4%，與2022年平均每加侖3.95美元相比，降幅是更大的逾14%。

儘管俄烏戰爭尚未結束，以色列與哈馬斯的戰爭也可能演變成區域衝突，但GasBuddy預測明年油價下滑，不管哪一個月都不會升到每加侖4美元，5月在3.67美元觸頂，12月降到2.99美元。美國人的燃油支出比2023年減少大約320億美元，比2022年少790億美元。

此一預測對消費者來說是好兆頭，對努力推銷政績的白宮也提供了謹慎樂觀的理由，而更低的油價能讓美國聯準會 擁有更廣闊空間，能在不引發經濟衰退的情況下抑制通膨，從而實現美國經濟罕見的軟著陸。油價受到聯準會的密切關注，但未被納入「核心」通膨指標。

面對困難重重的地緣政治格局，GasBuddy對2024年油價前景抱持樂觀態度的原因很簡單： 美國是個能源大國。根據S&P Global Insights的數據，美國的石油產量將超過有記錄以來的任何一個國家。

但和所有其他預測一樣，明年油價下跌的預測也可能在許多方面出錯。假使美國經濟突然放緩，可能抑制需求並導致油價下跌。

中東衝突升級則可能威脅能源供應，讓油價飆到每桶100美元，從而推高汽油價格。此外，美國煉油廠產能有限，熱浪在內的極端天氣事件有時會迫使老化的煉油廠停工，汽油供應受限下油價飆高。另一個與天氣有關的風險是墨西哥灣沿岸煉油廠可能遭遇颶風來襲。