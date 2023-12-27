2024將成為串流搭售之年

各串流媒體可能在新的一年合縱連橫。（路透）

今年對付費電視來說又是艱難的一年，因為越來越多人退訂有線電視。對串流媒體服務來說也不太好，因為平台面臨訂閱者下降、廣告收入下滑和持續虧損問題，而Netflix 仍主導市場。

話雖如此，有線電視套餐時代正被一種新型搭售方式取代，為串流媒體和有線電視提供商提供一種新的合作方式。媒體高層表示，2024年可能最終成為媒體公司認真考慮搭售的一年。

麥格理分析師諾倫(Tim Nollen)表示：「Charter和迪士尼 的交易最具代表性。」

迪士尼和有線電視巨頭Charter Communications在國家美式足球 聯盟(NFL)新賽季開季前夕就費用問題發生爭執，包括ESPN在內的迪士尼頻道停止向Charter的Spectrum數百萬客戶廣播近兩周。爭執於9月ESPN的《周一足球夜》開播前幾個小時落幕。

諾倫補充說，由於廣泛的用戶基礎以及對付費電視和寬頻公司收入的影響，類似的爭議很可能在2024年出現。

併購也將導致更多的搭售。派拉蒙全球和華納兄弟探索公司執行長上周會面，討論兩家公司合併的可能性，不過談判還處於早期階段。

頂級串流媒體平台已在2023年採取一些動作。迪士尼同意收購康卡斯特在Hulu剩餘的三分之一股份，並於12月初開始推出Disney+和Hulu合併平台，並將於2024年3月全面上架。迪士尼已經提供Disney+、ESPN+和Hulu的搭售選擇。

派拉蒙全球和蘋果公司正在考慮將Apple TV+和Paramount+一起搭售。而提供手機和家庭網路套餐的Verizon也準備向客戶提供廣告版Max和Netflix套餐，每月10元，比單獨訂閱便宜7元。

將串流媒體整合到付費電視套餐中可能會帶來一些急需的好處。媒體投資公司GroupM表示，付費電視的廣告收入大幅下滑，今年預計將下降18%。

與付費電視提供商一樣，串流媒體平台過去一年也面對用戶流失的問題。就連串流媒體龍頭Netflix也轉向提高訂閱價格，同時推出廣告版套餐以抵消訂戶流失。