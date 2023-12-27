史指後段班股價腰斬 明年翻身不易

史坦普500指數今年表現出色，年初至今漲近24%。 然而超過三分之一成分股處於下跌狀態，其中5支個股表現尤爲糟糕。

化學品製造商FMC可能成為今年表現最差的個股。該股年初至今暴跌逾51%。生科公司莫德納 (Moderna)今年下跌50%，跌幅僅次於FMC。

其他大輸家還包括能源技術公司Enphase Energy、Dollar General、輝瑞 ，年初至今跌幅分別爲接近50%、47%和46%。

FMC今年被拋售的部分原因是第2季「種植戶庫存突然史無前例地減少」，並在第3季繼續去庫存，FMC的農用化學品的拉丁美洲銷售受到的打擊尤其嚴重。

Enphase Energy將其微型變壓器、太陽能和電池系統的銷售下滑歸咎於宏觀經濟環境，尤其是利率上升。這導致該公司在第3季和第4季都提供了令人失望的財測，讓投資 人望而卻步。

莫德納和輝瑞的大幅下降反映出對這兩家公司新冠疫苗需求的惡化。輝瑞的新冠藥物Paxlovid的銷量也大幅下降。

與Enphase一樣，Dollar General管理層也指出宏觀經濟環境充滿挑戰，這是其2023年同店銷售額下降的原因。

The Motley Fool分析師史拜特(Keith Speights)認為，這5支表現墊底的股票很難在短期內扭轉局面。不過莫德納最可能在新的一年改變處境，該公司的新冠疫苗銷售可能不會反彈太多，然而預期其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗mRNA-1345可望獲得美國和歐洲的批准。

史拜特還認為輝瑞和Dollar General仍是長期投資人的可靠選擇。輝瑞的估值頗具吸引力，其預期本益比低於9.8倍，超過6%的股利率應該會吸引投資人。與此同時，Dollar General似乎正在採取正確措施來解決問題。這兩支股票可能不會在2024年成為大贏家，但預計它們都不會再次成為史指的最大輸家。