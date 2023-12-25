2024大預測 / 為了串流媒體 迪士尼和蘋果乃天作之合

蘋果若將ESPN納為主要媒體播放平台，對串流媒體事業將是一大助力。（美聯社）

迪士尼 （Walt Disney）和蘋果（Apple）曾有一段姻緣，雙方未來不無可能再度攜手合作。迪士尼執行長艾格（Bob Iger）正為運動頻道ESPN物色隊友，而蘋果執行長庫克 也正為串流影片服務擴增足球 和棒球內容。2024年，艾格很可能和庫克合作。

迪士尼正在爭取股東入股ESPN，這是艾格重掌迪士尼後規劃的一環。在維權股東壓力之下，他不得不重新評估迪士尼旗下電視網的事業組合，除ESPN外還有ABC和FX。

找蘋果合作是一個合乎邏輯的起點。艾格手中促成的一個代表性交易，就是在2006年以74億美元全股票併購蘋果聯合創辦人賈伯斯的動畫公司皮克斯（Pixar），賈伯斯也因此迪士尼成為最大股東，並成為迪士尼董事會的一員。庫克也在2011年延攬艾格加入蘋果董事會，艾格兼任蘋果董事到2019年。

迪士尼握有ESPN 80％股權，而出版商赫斯特（Hearst）擁有20％。截至9月底，ESPN透過基本電視方案擁有大約7,100萬訂戶。然而在串流媒體當道的時代，越來越不容易爭取更多觀眾。

迪士尼和蘋果在各自的串流媒體事業大舉投資。迪士尼需要的是資金，蘋果需要的是內容，所以交易上是可以互補的。庫克已經買下美國職業足球大聯盟（MLS）和美國職業棒球大聯盟（MLB）的轉播權。若將ESPN納為主要媒體播放平台將會是一大助力。此外，蘋果可以通過iPhone和Apple TV推廣這個體育頻道，相對也提高消費者的購買慾。

同時，艾格也爭取到現金挹注。 ESPN在截至9月的一年未計利息、稅項前利益、折舊和攤銷（EBITDA）獲利約30億美元。以10倍本益比來算，ESPN企業價值為300億美元。蘋果握有1,620億美元現金，庫克可以輕鬆運用投資並向老友提供一條生路。