我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市幽靈槍5年增7倍 3D打印就可製造 今年已查獲389把

聖誕節前夜 曼哈頓假日氛圍濃 華埠餐廳生意興旺

2024大預測 / 為了串流媒體 迪士尼和蘋果乃天作之合

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果若將ESPN納為主要媒體播放平台，對串流媒體事業將是一大助力。（美聯社）
蘋果若將ESPN納為主要媒體播放平台，對串流媒體事業將是一大助力。（美聯社）

迪士尼（Walt Disney）和蘋果（Apple）曾有一段姻緣，雙方未來不無可能再度攜手合作。迪士尼執行長艾格（Bob Iger）正為運動頻道ESPN物色隊友，而蘋果執行長庫克也正為串流影片服務擴增足球和棒球內容。2024年，艾格很可能和庫克合作。

迪士尼正在爭取股東入股ESPN，這是艾格重掌迪士尼後規劃的一環。在維權股東壓力之下，他不得不重新評估迪士尼旗下電視網的事業組合，除ESPN外還有ABC和FX。

找蘋果合作是一個合乎邏輯的起點。艾格手中促成的一個代表性交易，就是在2006年以74億美元全股票併購蘋果聯合創辦人賈伯斯的動畫公司皮克斯（Pixar），賈伯斯也因此迪士尼成為最大股東，並成為迪士尼董事會的一員。庫克也在2011年延攬艾格加入蘋果董事會，艾格兼任蘋果董事到2019年。

迪士尼握有ESPN 80％股權，而出版商赫斯特（Hearst）擁有20％。截至9月底，ESPN透過基本電視方案擁有大約7,100萬訂戶。然而在串流媒體當道的時代，越來越不容易爭取更多觀眾。

迪士尼和蘋果在各自的串流媒體事業大舉投資。迪士尼需要的是資金，蘋果需要的是內容，所以交易上是可以互補的。庫克已經買下美國職業足球大聯盟（MLS）和美國職業棒球大聯盟（MLB）的轉播權。若將ESPN納為主要媒體播放平台將會是一大助力。此外，蘋果可以通過iPhone和Apple TV推廣這個體育頻道，相對也提高消費者的購買慾。

同時，艾格也爭取到現金挹注。 ESPN在截至9月的一年未計利息、稅項前利益、折舊和攤銷（EBITDA）獲利約30億美元。以10倍本益比來算，ESPN企業價值為300億美元。蘋果握有1,620億美元現金，庫克可以輕鬆運用投資並向老友提供一條生路。

迪士尼 庫克 足球

上一則

聖誕節國際股市開不開？這些交易所休市 歷年佳節後美股表現曝

下一則

美國公債連四周上漲後 本周因兩因素恐難以為繼

延伸閱讀

不滿X被撤廣告 馬斯克怒批迪士尼CEO艾格

不滿X被撤廣告 馬斯克怒批迪士尼CEO艾格
蘋果CEO庫克：各國將在未來12-18個月訂出AI規範

蘋果CEO庫克：各國將在未來12-18個月訂出AI規範
OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫

OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫
拜登、庫克、馬斯克與習相見歡 對全球經濟有何意義？

拜登、庫克、馬斯克與習相見歡 對全球經濟有何意義？

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18

超人氣

更多 >
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
安珀赫德剩11句台詞 「水行俠2」登票房冠軍

安珀赫德剩11句台詞 「水行俠2」登票房冠軍
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布