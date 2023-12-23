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德州奧斯汀房價回跌 全美大都會唯一

編譯周芳苑／綜合22日電

線上房地產經紀商Redfin調查顯示，截至11月為止的近一年當中，全美50大房市房價都上漲，疫情期間因跨州移民大量湧入而房價漲過頭的德州奧斯汀卻逆勢下跌，是唯一例外，租金也大跌。

近一年來奧斯汀都會區房價下跌6.2%，房價中間值為42萬4990元，連續5個月下跌。Redfin另一調查顯示，截至2023年11月的一年中，奧斯汀租金中間值下跌5.4%，在全美50大城市中跌幅第二大。

疫情期間房貸低利率掀購屋熱潮，許多房市房價由被低估快速翻轉為定價過高。奧斯汀最具代表性，房價一路飆漲、高於全美房價中間值；正因房價被快速炒高，人們不再願意到奧斯汀買房，導致近一年房價下跌。

根據Redfin ，2019年1月奧斯汀房價中間值為29.5萬美元，略低於當時全美中間值29.88萬元。

奧斯汀之前的房價比其他城市便宜、人們負擔得起，因此在疫情期間成了遷移入住的熱門選擇，當時房貸利率低、遠距工作蔚為風潮，大批外地購屋者到當地落腳。

Redfin表示，2021年初奧斯汀成了全美跨州移民首選。

大量跨州移民迅速推高奧斯汀房價，房價中間值2022年4月飆至尖峰55.5萬元，較2019年大漲88%；之後開始降溫，目前中間值跌至42萬4990元，仍遠高於全美的40萬8732元，奧斯汀房價不再像以前那樣負擔得起。

租金走勢亦步亦趨。根據Redfin，奧斯汀租金疫情期間大漲，最近走跌，主要是因為市場上出現新建出租房、遷入城市的人卻減少。

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)說，奧斯汀房地產市場大變動，如今因房貸利率偏高、買家望而卻步，賣房需要的時間大約是2021年兩倍，對賣家來說不是好事，但事實上，整個市場正回歸合理正常。

房價 租金 疫情

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