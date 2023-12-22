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「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

財經簡訊

財經新聞組／整理

蘋果明年很難複製今年表現

蘋果今年市值增加近1兆元。但2024年要取得這樣的成果將會更加困難。這家全球市值最高的上市公司尋求遏制連續4季營收下降，但在中國又面臨不確定性，因為中國政府機構正在打擊外國製造的設備。來自華為的競爭正在加劇，而蘋果的智慧手錶業務在聖誕節前幾天面臨美國的禁令。該股今年上漲50%，投資人看好iPhone製造商無論經濟狀況如何，都將繼續創造巨額利潤，這也使其股價處於昂貴的區間。遠期本益比達29倍，幾乎是10年平均估值的2倍。

CarMax第3季獲利高於預期

CarMax第3季獲利高於預期，成本削減有助其抵消了需求下降帶來的不利影響。該公司去年暫停部分招聘，並削減銷售一般費用和管理費用，以抵消二手車需求下降的影響。然而該公司表示，繼去年暫停後，本季恢復股票回購計畫。截至11月30日當季獲利8200萬元，合每股52分。一年前為3760萬元和每股24分。分析師平均預期每股獲利為43分。然而，營收下降5.5%至61.5億元，低於預期的62.9億元。

富國銀新墨州員工成立工會

新墨西哥州一家富國銀行分行員工投票成立工會，這是現代美國大型銀行員工首次嘗試組織工會。Committee for Better Banks發表書面聲明表示，新墨西哥州Albuquerque富國銀行分行的銀行員和出納員將加入美國富國銀行通訊工人聯盟。該委員會指出，佛州Daytona Beach等其他分行的員工也已經申請投票加入國家勞工關係委員會(NLRB)。該委員會由富國銀行、合眾銀行、桑坦德銀行、西方銀行和美國商銀等現任和前任員工組成。

傳多家企業有意收購ULA

華爾街日報》引述知情人士消息報導，貝佐斯的藍色起源(Blue Origin)和私募股權公司Cerberus等公司都表示有興趣收購火箭公司聯合發射聯盟(ULA)。洛克希德馬丁和波音共同擁有ULA所有權。ULA也是亞馬遜衛星互聯網網路Kuiper的運載火箭之一。公務機製造商德事隆(Textron)也對ULA表達興趣。報導指出，由於競標價格無法確定，交易可能不會實現。德事隆執行長布魯諾(Tory Bruno)10月曾表示：「如果要收購太空業務，我會考慮ULA。」

新墨西哥州 投票 華爾街

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