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再度跌破華爾街眼鏡 美10年債殖利率已低於明年底目標

編譯劉忠勇／綜合外電
華爾街各大銀行一個月前對公債殖利率2024年底目標預測，沒想到，這些預測提前一年就達標。（路透）
華爾街各大銀行一個月前對公債殖利率2024年底目標預測，沒想到，這些預測提前一年就達標。（路透）

全球公債大漲之下，美國公債殖利率如今已跌破多家金融機構預測2024年底才會抵達的水準，可見金融市場波動之大，讓華爾街策略師措手不及。

各大銀行一個月前才向客戶發出年度預測，他們一致的看法是，隨利率開始下滑，明年公債勢必會漲，沒想到，這些預測竟提前一年達標。隨通膨下滑甚於預期，聯準會（Fed）立場轉鵨，投資人也紛紛押注降息來得更早。

10月底以來，美國10年期公債殖利率已下跌近1個百分點，反映市場預測Fed 最快3月就會開始降息。殖利率和債券價格呈反向關係。

美國銀行利率策略師Meghan Swiber說：「利率變化很快，因為Fed立場說變就變。這不過說明了市場波動之大，且極度依賴我們對Fed動向的理解。」

交換契約市場如今反映Fed明年會降息六次 ，而10月底僅預期降息三次。美國10年期公債殖利率下跌至約3.84%，已低於多家機構預測明年底才會達到的水準。

美國銀行、巴克萊、德意志銀行和渣打銀行等機構預測明年底會達到4%或較高的水準。彭博11月調查50多位分析師預測的中位數顯示，美國10年期公債殖利率明年底將下跌至4%。

百達（Pcitet）資產管理公司首席策略師 Luca Paolini 也預測明年底美國10年期公債殖利率為4%。他表示，這一目標當初設定「相當大膽」，並表示「我們預期的很多漲勢已經實現」。

不過，他表示對自己的預測仍有信心。他認為公債殖利率下跌空間有限，除非勞動市場出現大幅放緩的證據。

殖利率 降息 華爾街

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