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美房貸利率 跌到6字頭

財經新聞組／綜合報導
美國房貸利率降至7%以下，為四個月來新低點，稍微緩解民眾負擔。(美聯社)
美國房貸利率降至7%以下，為四個月來新低點，稍微緩解民眾負擔。(美聯社)

美國房貸利率降至7%以下，為四個月來新低點，稍微緩解了房市因民眾難以負擔房價而持續低迷的情況。

房貸機構房地美（Freddie Mac）14日公布，30年期房貸利率本周平均值從上周的7.03%降至6.95%，是8月以來首度跌破7%的整數關卡，自10月底7.79%的高點已連續下滑七周，原先因房貸利率過高而不願購屋的買家，有機會重返房市。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）表示，由於美國通膨持續減緩，聯準會（Fed）也預告明年會降息，明年房市可望逐漸解凍。

彭博資訊報導，過去以較低貸款利率購屋的房產持有人，賣房意願低，購屋族仍將面臨選項不足的困境，Bankrate.com首席金融分析師麥克布萊德（Greg McBride）認為，這個難題將可能籠罩房市好一陣子。

他也說，低於7%的利率有可能刺激購屋需求，但供給量不會變動，至少不會馬上改變，高房價和選擇稀少的情況將繼續使人卻步。

美國房貸利率通常伴隨10年期公債殖利率起伏。Fed本周透露明年預計降息3碼後，其他機構的數據顯示房貸利率出現更大幅度的下滑，其中Mortgage News Daily同於14日公布的房貸利率為6.62%。

許多房地產經濟學家預期，房貸利率將隨Fed降息而下跌，全國房地產經紀人協會（NAR）預測，明年美國30年期房貸利率平均為6.3%，抵押貸款銀行家協會（MBA）預測明年底可降至6.1%。

另一方面，美國金融穩定監督委員會（FSOC）14日警告，商用不動產債權人間的「相互連結」可能引發危機，這個產業將是美國金融系統2024年的最大威脅。

另據萊坊（Knight Frank）的最新報告顯示，儘管經濟與全球逆風來襲，世界各地的住宅不動產價格在第3季展現韌性，平均年比上漲3.5%。

萊坊13日發布的第3季全球房價指數報告顯示，全球房價第3季漲幅高於第2季的2.2%，也接近新冠疫情爆發前十年平均水準的3.7%。

儘管利率持續上揚、各界普遍憂慮經濟，今年全球房價與去年相比在年初稍微下滑後，便恢復成長，而現在比去年高峰高出3.5%。報告指出，在房貸成本上揚後，全球房價意外展現韌性，居高不下的儲蓄率、高於通膨的加薪幅度、以及待售房屋供應低迷，都支撐市場。

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