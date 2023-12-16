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連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

財經簡訊

財經新聞組／整理

GM明年起密州廠裁員1300人

通用汽車在州文件中披露，由於其生產的車輛停產，該公司將自明年初開始在密西根州裁員約1300名工人。預計裁員規模將會很大。其中包括Orion Assembly的945名工人，他們負責生產雪佛蘭Bolt車型，該車型將於今年底停產。最終生產日期定於12月18日當周。不過裁員要到1月1日才會發生。另外369名被解雇的工人來自通用汽車的Lansing Grand River裝配廠，該工廠將不再生產雪佛蘭Camero。Grand River的裁員將於1月2日開始，一直持續到3月。

NHTSA調查日產汽車引擎故障

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)將對約45萬4840輛日產汽車展開調查，原因是有多份報告指出引擎故障可能導致動力喪失且無法重新啟動。NHTSA表示，美國缺陷調查辦公室(ODI)已對日產Rogue、Altima和Infiniti Qx50車型展開初步評估。並補充說，共收到6起有關此問題的投訴。ODI表示，車主報告指出，某些配備KR15DDT和KR20DDET引擎的車輛出現故障、動力損失、爆震噪音、油底殼出現金屬塊和刨花的情況。

相信Fed 投資人拋現金買股票

美國商銀全球研究顯示，截至13日的一周內，投資人拋售現金並買進股票，因為降息的希望推動股票和債券價格走高。美國商銀引述EFPR數據指出，投資人本周從現金撤出310億元，是8周來第一周出現資金外流，並將253億元投入股票。報告顯示，過去8周股市流入總額為740億元，是2022年3月以來8周期間內最高水平，並稱市場「完全押注於絕對正確的聯準會」。聯準會本周一如預期維持利率不變，但預計2024年降息75個基點。

達頓餐廳獲利超標 調升財測

達頓餐廳上季獲利超出預期，調升全年財測，得益於Olive Garden和LongHorn Steakhouse等連鎖店的銷售增加。該公司截至11月26日的第2財報調整後每股獲利1.84元，高於預期的1.74元。營收27.3億元，低於預期的27.4億元，較去年同期成長9.7%，這是由於納入茹絲葵牛排館門市以及同店銷售額成長2.8%所致。Olive Garden餐廳同店銷售額成長4.1%，LongHorn Steakhouse成長4.9%。高檔餐飲則表現落後，銷售額下降1.7%。

裁員 投資 降息

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中國明年擬發1兆人民幣特別國債 用於額外支出

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紐約Fed行長 : 目前不會討論降息

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