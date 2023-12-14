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世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

道指飆破3萬7 收創歷史新高

財經新聞組／綜合報導

由於聯準會暗示明年將多次降息，道瓊工業指數躍升至歷史新高，讓那些希望聯準會展開不再激進的貨幣立場、承認通膨放緩趨勢的投資人感到滿意。

道指上漲512.3點或1.4%收3萬7090.24點，盤中觸及3萬7094.85點，首次突破3萬7000點，超過2022年1月創下的歷史新高。史坦普500指數上漲63.39點或1.37%收4707.09點，為2022年1月以來首次突破4700點。那斯克綜合指數上漲200.57點或1.38%至1萬4733.96點。三大主要股指均創52周新高。

聯準會一如預期將基準隔夜借款利率穩定在5.25%至5.5%的區間，但更重要的是，它預計2024年將降息三次，降息幅度超出先前的預期。

聯準會會議聲明承認，過去一年通膨「有所緩解」，正式下修2024年通膨預期，從2.6%調降至2.4%。

道指今年至今漲幅達到11.9%。史指漲幅更大，2023年至今已上漲22.6%。那指今年至今上漲40.8%。

聯準會利率預測發布後，作為抵押貸款利率和其他貸款基準的10年期公債殖利率跌至4.03%，為8月以來的最低水準。

看好聯準會精心策劃所謂的軟著陸，美國商銀和富國銀行分別上漲4.2%和2.78%。家得寶(Home Depot)上漲3.06%，該公司的銷售額可能會因房地產市場的復甦而提振。

聯準會 殖利率 降息

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