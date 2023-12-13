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股指連漲四日 史指23月新高

財經新聞組／綜合報導

隨著華爾街解析另一輪通膨數據，尋找聯準會何時開始放鬆貨幣政策的線索，美股連續第4個交易日上漲。

史坦普500指數上漲21.26點或0.46%收4643.7點；道瓊工業指數上漲173.01點或0.48%收3萬6577.94點。那斯達克指數上漲100.91點或0.7%至1萬4533.4點。

三大股指12日盤中均觸及52周新高，其中史指觸及2022年1月以來的最高盤中水準。以科技股為主的那指和道指分別觸及去年4月和1月以來的最高盤中水準。

11月居民消費物價較去年同期上漲3.1%，較上月上漲0.1%。《道瓊》調查的經濟學家預測年增率為3.1%，並預計CPI將逐月保持穩定。排除食品和能源的核心通膨符合經濟學家預期。

投資人正試圖以高調結束強勁的一年。道指、史指和那指已連續6周走升。

交易員現在將注意力轉向聯準會13日下午2點發布的政策公告。華爾街普遍預期利率將維持穩定。不過，他們將梳理主席鮑爾的評論，尋找何時可能降息的訊號。

科技巨頭甲骨文第2財季營收低於華爾街預期，股價下跌12.4%。梅西百貨被花旗集團調降評級至出售，股價下跌8.28%。

史指11個類股板塊中有8個上漲。但能源股表現落後，收盤下跌1.3%。西方石油、馬拉松石油、戴文能源和殷拓集團全面下跌。

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