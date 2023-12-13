美股最錢線／史指提前大漲 明年初恐衰退

Briley Wealth首席投資 策略師迪垂奇(Paul Dietrich)表示，隨著少數衰退訊號在整個經濟中閃爍，美國可能在2024年初陷入嚴重衰退。

他在報告中指出，史坦普500指數今年來大漲，並在11月創下今年來最佳單月漲幅。然而，這種反彈很大程度是由Fed將於明年初降息 的預期推動的，但在經濟陷入衰退之前，降息可能不會到來。

迪垂奇表示，「投資人不應該指望Fed降低借貸成本，除非美國經濟陷入嚴重衰退；這可能在明年年初發生。」「Fed通常在經濟急劇放緩和失業率上升時開始降息，而這意味着經濟衰退。」

他指出，經濟衰退的跡象正在開始積聚。美股 今年近20%的漲幅就是這樣一個警告，因為史指通常會在經濟低迷前的幾個月大幅上漲。2001年、2008年和2020年經濟衰退之前的情況就是如此，當時美股在經濟開始萎縮之前大幅上漲。

他補充表示，還有其他「股市脫節」的跡象顯示，經濟將很快陷入低迷。而且勞動市場也開始走弱。職位空缺減少，同時持續申領失業金人數一直穩步上升。

雖然11月整體失業率小幅下降，但上個月持續申請失業金人數短暫上升至193萬，是2021年底以來的最高水平，達到迪垂奇所說的「衰退水平」。

他在談到投資人對衰退前景的看法時表示：「如果認為經歷13年牛市之後，不會看到正常的周期性熊市衰退，那就等於相信400年的歷史性股市周期性數據已被奇蹟般地廢除。就算相信這次會有所不同，但這種信念永遠不會成為事實。」

目前，市場普遍對明年軟著陸的觀點感到樂觀。華爾街策略師預計2024年美股走勢十分樂觀。美國商銀和德意志銀行預測史指可能在2024年創下歷史新高。與此同時，紐約Fed將對未來12個月的衰退預測從今年稍早時的逾70%調降至51%。（財經新聞組）