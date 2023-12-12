美股最前線/Fed鷹派不變 年底可能下跌

市場普遍預期Fed在2024年降息 ，但如果Fed在本周會議中依舊保持「鷹派」立場，投資 人對市場預期發生變動，美股可能在年底下跌。

NorthEnd Private Wealth投資長麥克格拉斯(Alex McGrath)認為，沒有任何報告會使Fed改變其貨幣政策立場。

自2022年7月以來，聯邦基金利率 一直維持在5.25%至5.5%的區間，創22年來新高。美股在經歷2022年的下跌後，2023年強勁復甦，特別是11月大幅上揚。

根據道瓊市場數據，截至上周，道瓊工業指數僅較大約2年前最高收盤價低1.5%。同時，史坦普500指數創2022年3月以來最高價。那斯達克指數創去年4月4日以來收盤新高。

但市場對Fed政策走向出現分歧。Axioma應用研究資深主管布朗(Melissa Brown)說，對於Fed何時開始放鬆貨幣政策，官員和投資人還沒有完全達成共識。此外，根據聯邦基金期貨市場的數據，交易員在過去幾個月中對降息的預測也一直在變化。

而且，幾乎可以肯定的是，Fed不會在本周的今年最後一次會議降息。CME FedWatch工具顯示，本次會議有98.4%的可能性將利率維持不變。

Ned Davis Research首席美國策略師克利索德(Ed Clissold)對明年初降息的可能性表示懷疑。他表示，Fed從緊縮貨幣政策轉向，需要一個漸進的過程。可能會逐步從強硬的立場轉爲中立，然後再考慮降息。

Madison Investments固定收益部門負責人桑德斯(Mike Sanders)同樣持謹慎態度。他認為明年3月降息的預期過於激進，可能性比較大的是在明年下半年開始降息。考慮到勞動市場的持續強勁，導致服務業通膨較為頑固。

此外，Fed在9月雖暫停升息，但承諾「維持長期高利率」。桑德斯還強調，通膨可能會重新加速，讓Fed更擔心，因此不太可能過早放鬆政策。（財經新聞組）