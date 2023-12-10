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除台積電、三星外「樂見新晶圓代工夥伴」 輝達暗示考慮下單英特爾

編譯陳苓／綜合外電
輝達財務長柯蕾絲透露，樂見新的晶圓代工夥伴加入，暗示與英特爾合作生產下一代晶片的潛在可能。（路透）
輝達財務長柯蕾絲透露，樂見新的晶圓代工夥伴加入，暗示與英特爾合作生產下一代晶片的潛在可能。（路透）

輝達（Nvidia）目前多數晶片台積電和三星電子代工生產，但科技媒體報導，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）最近再次透露，樂見新的晶圓代工夥伴加入，暗示不排除與英特爾合作生產新一代晶片。

科技媒體Wccftech引述韓媒Sedaily報導，柯蕾絲在最近的瑞銀全球科技大會被問到，是否考慮害英特爾晶圓代工服務（IFS）合作生產下一代晶片，做出非常正面的回應。

柯蕾絲說，「我覺得有許多很棒的晶圓代工夥伴，台積電一直都是出色的公司。一如你們所知，我們現在也請三星代工。我們會希望有第三家（晶圓代工夥伴）嗎？當然，我們樂見第三家，但還需要了解他們有興趣提供的服務。別忘了，還有其他公司或許會到美國（生產），在美國設廠的台積電，也是選項之一。這未必不同，但生產地區有異。沒有什麼能阻止我們增加另一家晶圓代工廠的可能。」

輝達用於人工智慧（AI）／高效運算（HPC）的資料中心繪圖處理器（GPU）、以及遊戲晶片，多由台積電代工生產，台積預料將維持輝達關鍵夥伴的地位，生產Hopper H200與Blackwell B100 GPU，以保持輝達的AI市占動能，若有額外訂單，則可下單三星。

輝達想打造更豐富的晶圓代工夥伴生態體系，對採用第三家晶圓代工廠（意指英特爾）抱持開放態度。

美國產業人士已談到以英特爾為晶圓代工夥伴的可能性，輝達執行長黃仁勳也曾暗示，或許會用英特爾的晶圓代工廠，生產即將上市的晶片。英特爾正擴大IFS業務，若與輝達締約，將是重大交易。

輝達 晶片 台積電

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