美股最錢線/金融環境改善 史指明年漲14%

Fundstrat Global Advisors研究主管、長期美股大多頭李湯姆(Tom Lee)表示，史坦普500指數可望在明年年底前反彈至5200點，較當前水平上漲約14%。

他預計通膨下降將轉化為更低的利率和比預期更快的金融環境改善，這將提振企業獲利和股市估值。他還說，即使2024年上半年勞動市場可能會「疲弱」，但美國經濟「很可能」會避免陷入衰退。

他在給客戶的報告中寫道，「隨著2024年到來，投資 人的懷疑態度減少了；但投資人普遍持謹慎態度。我們總體上對股市持積極態度，但我們認為，大部分行情將出現在2024年下半年。」

由於預期Fed將停止升息，甚至明年開始降息，金融環境的放鬆將導致消費者收入上升，這是由於購買力和實際工資成長的改善。

李湯姆還預見明年30年期房貸利率下降和美國企業的「積壓」需求，這將產生「比2023年更好的宏觀背景」。

在股市方面，他預計史指的本益比(P/E)將在2024年擴大至12個月遠期收益的20倍。根據FactSet數據，史指目前的遠期本益比超過18倍。

李湯姆指出，自1937年以來，當10年期美債殖利率 在4%至5%之間時，史指的遠期本益比約65%的時間超過18倍。10年期美債殖利率7日上升1基點子至4.127%。

在獲利方面，他預測史指的每股獲利(EPS)將成長8.3%達260元，主要得益於周期性EPS的復甦和金融環境的放鬆，後者可能導致資本支出的復甦。

他對明年年底史指目標比媒體調查的11位空方策略師的平均預測4811點高出8.1%。

李湯姆仍是華爾街 最樂觀的預測者之一。他還是為數不多的確預測2023年股市反彈的策略師之一。在今年的最後幾周，他仍看好史指將突破新的歷史最高點4825點。（財經新聞組）