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財經簡訊

財經新聞組／整理

泰國特斯拉投資有信心

泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)表示，他上周帶特斯拉高層參觀了該國的工業園區，以尋找潛在的投資機會。他說，特斯拉正在尋找約320公頃的土地。他對這家電動車(EV)製造商將在泰國投資充滿信心。泰國是東南亞最大的汽車生產國和出口國，豐田汽車、五十鈴汽車和本田汽車等日本製造商幾十年來一直主導著泰國汽車產業。泰國的目標是到2030年將其年產量250萬輛汽車的約三分之一轉化為電動車，並正在制訂激勵措施，以鼓勵更多投資和轉向電動車製造。

光電產能創新高 明年趨緩

根據最新發布的報告，美國今年預計新增光電產能33吉瓦(GW)，創歷史新高，較2022年新增產能成長55%。但由於經濟遭遇挑戰，2024年成長預計將放緩。太陽能產業協會(SEIA)和Wood Mackenzie的報告顯示，得益於創紀錄的住宅太陽能安裝量，美國太陽能產業第3季新增發電容量6.5 GW。然而，報告指出，加州淨能源計量政策的變化和美國各地利率的上升，預計將導致明年的能源短暫下降，然後在2025年恢復成長。

Robinhood在歐推加密服務

網路經紀商Robinhood將在歐盟推出加密貨幣交易功能，進一步向美國以外的市場拓展，以釋放國際市場的成長潛力。Robinhood表示，其全新的加密產品將允許客戶購買、出售和持有超過25種代幣，包括比特幣、以太幣、瑞波幣、卡爾達諾、solana和polkadot。該公司希望在2024年提供更多代幣，以及轉移和「質押」或從加密貨幣中賺取獎勵的能力。該公司上周在英國開始提供服務，提供收益率高達5%的存款。

艾伯維87億元收購Cerevel

艾伯維(AbbVie)將以約87億元、每股45元收購神經科學製藥商Cerevel Therapeutics，預計2024年中期完成收購。這筆交易是艾伯維擴大其藥品組合的最新嘗試，因為其最暢銷的治療藥物修美樂面臨學名藥競爭。艾伯維上周同意以近100億元收購癌症藥物開發商ImmunoGen。根據艾伯維的新聞稿，Cerevel將專門加強艾伯維針對精神和神經系統疾病的產品組合，「這些領域的需求仍然未得到滿足」。

泰國 投資 特斯拉

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