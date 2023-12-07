年底漲勢趨緩 股指連跌三日

投資人評估顯示通膨下降的數據以即將發布的就業 報告，美股繼續回落。

道瓊工業指數下跌70.13點或0.19%收3萬6054.43點。史坦普500指數下跌17.84點或0.39%至4549.34點；那斯達克指數下跌83.2點或0.58%至1萬4146.71點。

股指回吐早盤漲幅，道數一度上漲近170點至盤中高點。在波動的交易中，所有三大指數均在平盤震盪。

盤前經濟數據顯示，勞動成本下降預示著通貨膨脹的正面跡象，而生產力的躍升則預示著經濟有可能擺脫衰退。ADP 11月私人就業數據則顯示長期以來被視為聯準會痛點的就業市場正在緩解。

道指和史指連續第3個交易日下跌，引發人們的疑問：2023年底的漲勢是否正在暫停，或者市場是否上漲得太遠、太快。話雖如此，三大股指仍有望在第4季和全年收高。

雲端 公司Box在第3季業績低於分析師預期後，股價下跌10.19%。另一方面，房屋建商股票Toll Brothers營收和獲利均超出預期，股價上漲1.94%。

美國原油下跌4%，跌破70元，收在6月以來的最低點，零售汽油價格觸及1月以來的最低價。

西德州 中質原油1月合約下跌2.94元或4.07%收每桶69.38元；布蘭特2月合約下跌2.9元或3.76%收每桶74.3元。均連續5天下跌。