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今年聖誕樹供給充足 消費者仍難指望享「出清價」

編譯吳孟真／綜合外電
聖誕樹今年供給穩定，零售價格今年漲幅預估不大，但受通膨影響，消費者也不能指望會有「清倉」特賣價。圖為賓州一處聖誕樹農場。（美聯社）
聖誕樹今年供給穩定，零售價格今年漲幅預估不大，但受通膨影響，消費者也不能指望會有「清倉」特賣價。圖為賓州一處聖誕樹農場。（美聯社）

感恩節過後，許多美國家庭開始採買聖誕樹，希望在家中布置一棵上好的弗雷澤冷杉或赤松。業者指出，儘管今年美國聖誕樹不再供給短缺，卻因為通膨問題，消費者不能指望會有「清倉」特賣價。

一棵聖誕樹通常需要八到十年長成，全國聖誕樹協會（NCTA）表示，聖誕樹農場承諾今年供給充足。執行長歐康納（Tim O'Connor）表示，他還沒聽到有人買不到聖誕樹，也預期今年不會如此，農場正在處理緊俏但充足的樹木供應，2016年來情勢就是這樣。

不過，聖誕樹農場表示，將調漲對零售商的批發價，只是漲幅將遠小於去年。產業團體真正聖誕樹委員會（RCTB）9月訪調49家聖誕樹批發農場後發現，25%今年將提高批發價5%~15%，48%的漲價幅度將在5%以下，另有27%不漲價。這些農場約供應年底購物季的三分之二聖誕樹。

RCTB執行董事葛雷（Marsha Gray）指出，今年聖誕樹的起跳批發價將比去年更受控制，主因是供給看來良好。她說，去年影響聖誕樹價格的因素包括人力、肥料及燃料等投入成本，但今年這些成本回落，業者可能選擇自行吸收多數營運成本，而非轉嫁給零售客戶。

對消費者而言，聖誕樹是否比去年便宜還很難預測，因為零售商有各自的定價策略。葛雷說，管理和庫存成本也都是左右大賣場或園藝店定價的因素。

歐康納指出，去年聖誕樹的零售價中位數為80美元，比前年貴10美元，但今年通膨趨緩，所以價格漲幅可能較小。

零售商

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