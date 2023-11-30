我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約遊民數量明顯減少？市民：沒感覺

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

編譯簡國帆／綜合外電
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）已驅動全球AI革命浪潮，股價今年來跳漲200%，但執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。

Business Insider報導，黃仁勳出席紐約時報DealBook高峰會時，紐時專欄作家索爾金在訪問黃仁勳時，希望黃仁勳詳述為何他會一直在說自己竭盡所能避免公司倒閉，「想傳達什麼」？

黃仁勳回答說，從輝達過去所經歷的各種挑戰，他甩不掉輝達可能無法繼續存續的感覺。輝達曾在1990年代中幾近破產

他說：「我認為當你從無到有打造一家公司，也經歷過真正的逆境，也經歷過好幾次幾乎經營不下去，這種感覺就會一直跟著你。」

他坦承，他每天早上起床都在努力安度對他晶片王國崩塌的憂懼，「我不會帶著驕傲和自信起床，我是帶著擔心和憂慮起床」，「就像取決於你從床的哪一側起身」。

索爾金對黃仁勳的「偏執」形容，可能來自輝達經歷同業的激烈競爭，但黃仁勳說：「我認為人們沒有試著讓我破產－我大概知道他們試著在做什麼，所以那是不一樣的」，「我生活在我們有點絕望、卻又有點鼓舞的情境」。

不過，似乎正是黃仁勳對倒閉的焦慮，驅使他力圖讓輝達生存。他說，「我認為在逆境下，你會更專注」，「當你更專注，就可能表現地更好」，「我喜歡生活在我們即將倒閉的狀態，所以我很享受這種情境」，「在這種狀態下，我全力以赴」。

黃仁勳也不是首度坦率討論艱困如何驅使他經營事業，他最近跟《紐約客》談到他怎麼在逆境下發揮良好表現時，「我的心跳速度其實是下降的」，「有在餐廳經歷過尖峰時刻的人，就知道我在說什麼」。

他也曾在10月接受播客（podcast）節目訪問時說，創辦輝達「比我預期還要難100萬倍」，如果可以重來，他不會再做一次。

黃仁勳的企圖心，或許正是他生活的快樂來源。他在DealBook峰會上說，「我喜歡回家然後告訴我太太我今天又救了公司」，「這或許不是事實，但我喜歡這麼想」。

黃仁勳 輝達 破產

上一則

偏好定存勝過股票？ 分析師勸再想想：承擔風險可能會有回報

下一則

OpenAI新任董事會上路 微軟取得不具投票權的觀察員身分

延伸閱讀

黃仁勳：美晶片供應鏈獨立 至少再等10年

黃仁勳：美晶片供應鏈獨立 至少再等10年
黃仁勳：最短5年內 AI就很能夠與人類競爭

黃仁勳：最短5年內 AI就很能夠與人類競爭
黃仁勳：美還要十幾年才能晶片獨立 重申為中開發合規產品

黃仁勳：美還要十幾年才能晶片獨立 重申為中開發合規產品
輝達股價飆 黃仁勳身價漲

輝達股價飆 黃仁勳身價漲

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28
美元兌日圓貶值0.8%，至147.49日圓，繼續從本月觸及的152日圓附近回升。（路透）

美元跌到三個月谷底 Fed理事暗示可能降息 日圓續升

2023-11-28 20:05
對美髮師來說，小費是很重要的收入，所以，通常顧客接受服務應該給小費。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

上髮廊整理頭髮 小費怎麼給？

2023-11-27 16:31
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)

膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

2023-11-23 11:01

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元
「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐
36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網