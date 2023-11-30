輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達 （Nvidia）已驅動全球AI革命浪潮，股價今年來跳漲200%，但執行長兼共同創辦人黃仁勳 卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。

Business Insider報導，黃仁勳出席紐約時報DealBook高峰會時，紐時專欄作家索爾金在訪問黃仁勳時，希望黃仁勳詳述為何他會一直在說自己竭盡所能避免公司倒閉，「想傳達什麼」？

黃仁勳回答說，從輝達過去所經歷的各種挑戰，他甩不掉輝達可能無法繼續存續的感覺。輝達曾在1990年代中幾近破產 。

他說：「我認為當你從無到有打造一家公司，也經歷過真正的逆境，也經歷過好幾次幾乎經營不下去，這種感覺就會一直跟著你。」

他坦承，他每天早上起床都在努力安度對他晶片王國崩塌的憂懼，「我不會帶著驕傲和自信起床，我是帶著擔心和憂慮起床」，「就像取決於你從床的哪一側起身」。

索爾金對黃仁勳的「偏執」形容，可能來自輝達經歷同業的激烈競爭，但黃仁勳說：「我認為人們沒有試著讓我破產－我大概知道他們試著在做什麼，所以那是不一樣的」，「我生活在我們有點絕望、卻又有點鼓舞的情境」。

不過，似乎正是黃仁勳對倒閉的焦慮，驅使他力圖讓輝達生存。他說，「我認為在逆境下，你會更專注」，「當你更專注，就可能表現地更好」，「我喜歡生活在我們即將倒閉的狀態，所以我很享受這種情境」，「在這種狀態下，我全力以赴」。

黃仁勳也不是首度坦率討論艱困如何驅使他經營事業，他最近跟《紐約客》談到他怎麼在逆境下發揮良好表現時，「我的心跳速度其實是下降的」，「有在餐廳經歷過尖峰時刻的人，就知道我在說什麼」。

他也曾在10月接受播客（podcast）節目訪問時說，創辦輝達「比我預期還要難100萬倍」，如果可以重來，他不會再做一次。

黃仁勳的企圖心，或許正是他生活的快樂來源。他在DealBook峰會上說，「我喜歡回家然後告訴我太太我今天又救了公司」，「這或許不是事實，但我喜歡這麼想」。