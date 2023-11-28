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對用戶隱私權保護不當 Meta敗訴

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
擁有WhatsApp、Instagram和臉書（Facebook）的Meta Platforms在最新一輪隱私訴訟敗訴。（美聯社）
擁有WhatsApp、Instagram和臉書（Facebook）的Meta Platforms在最新一輪隱私訴訟敗訴。（美聯社）

擁有WhatsApp、Instagram和臉書（Facebook）的Meta Platforms在最新一輪隱私訴訟敗訴，聯邦法官裁定，美國監管機構可以尋求減少Meta從18歲以下用戶賺取的收入。

路透報導，聯邦地區法院法官凱利（Timothy Kelly）駁回Meta提出的動議；Meta主張法院代替美國聯邦貿易委員會（FTC）審理此紛爭。

今年5月，聯邦貿易委員會指控Meta，在家長對孩子在Messenger Kids應用程式聯絡對象的控制程度等問題上，誤導了家長。

聯邦貿易委員會提議更改2019年達成的和解協議，該協議要求臉書支付50億美元。FTC表示將加強監管，禁止臉書透過蒐集18歲以下用戶的資料賺錢，包括虛擬實境業務，臉書也會面臨更嚴格的臉部辨識技術限制。

Meta有98%以上收入仰賴使用個資定向的數位廣告，Meta正在與短影音應用程式TikTok搶食年輕人市場。

皮尤研究中心（Pew Research Center）2023年初研究發現，13至17歲青少年有62%表示使用Instagram，17%表示使用WhatsApp。

聯邦貿易委員會主張有權決定是否應改變和解內容，地方法院並無管轄權。聯邦貿易委員會的決定可向相關上訴法院提出上訴。

臉書 WhatsApp 隱私

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