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中止四周連漲 股指暫作喘息

財經新聞組／綜合報導

美股主要股指在連續上漲4周後稍作喘息。

道瓊工業指數下跌56.68點或0.16%至3萬5333.47點。史坦普500指數下跌8.91點或0.2%至4550.43點。那斯達克指數微跌9.83點或0.07%至1萬4241.02點。

華爾街經歷連續第4周上漲，自10年期公債殖利率從10月底短暫觸及5%大關回落之後，股市上漲。本月至今，史指已上漲8.5%，道指上漲6.9%，那指上漲10.8%。

雖然一些零售商警告消費者支出正在疲軟，但黑色星期五電商支出較上年同期增加了7.5%。

部分電商股上漲，其中亞馬遜和Shopify分別上漲0.67%和4.89%。「先買後付」(BNPL)的股票Affirm上漲11.97%，因為購物者紛紛使用BNPL選擇權進行「網購星期一」購物。

整體疲軟的支出數據可能是一個正面訊號，顯示聯準會升息終於開始對整體經濟構成壓力。

消費者信心報告將於28日發布，而個人消費支出(PCE)物價指數將於30日發布。

商務部數據公佈的數據顯示，10月新屋銷售速度低於預期，但仍較一年前有所改善。

根據CME集團FedWatch，聯邦基金期貨市場的交易員認為12月升息可能性僅為6%，1月升息可能性為12%。該工具還指出5月將首次降息，不過這種可能性在過去一周有所下降。

升息 電商 殖利率

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