殖利率觸新低 感恩節股市升

殖利率 短暫跌至2個月來最低點後，美股上漲，將11月漲勢擴大到感恩節假期。

道瓊工業指數上漲184.74點或0.53%至3萬5273.03點。史坦普500指數上漲18.43點或0.41%至4556.62點。那斯達克指數上漲65.88點或0.46%至1萬4265.86點。

紐約證券 交易所一半以上的股票 上漲，顯示市場廣度正在擴大。以科技股為主的那指參與度也有所提高，該指數中有62.9%的股票上漲。中小型股表現最佳，分別上漲0.7%和0.6%。

與此同時，由於OPEC延後原定周末舉行的減產會議，能源類股下跌0.1%。馬拉松石油公司、EOG資源公司和德文能源均收低。

西德州中質原油1月合約下跌67分或0.86%收在每桶77.1元；布蘭特1月合約下跌49分或0.59%收在每桶81.96元。

10年期美國公債殖利率早盤一度跌至4.369%，為9月22日以來的最低水準。隨後有所回升，最後變化不大，報4.41%。這也是10年期公債殖利率在10月16年來首次突破5%大關後大幅下跌。

史指和那指21日結束連續5天的上漲，11月的強勁漲勢暫停。 道指也收低。

然而，主要股指本月仍上漲。11月那指上漲11%；道指上漲近7%，史指同期上漲超過8%。

紐約證券交易所23日感恩節休市，24日提前收市。