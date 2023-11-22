我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新民調：紐約市長亞當斯、州長霍楚支持率下滑

紐約感恩節大執法 將嚴打酒駕、超速、分心駕駛

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

編譯湯淑君／綜合外電
前財政部長桑默斯。（美聯社）
前財政部長桑默斯。（美聯社）

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI 21日夜間宣布，先前遭董事會開除的前執行長奧特曼將復職，董事會成員也將重新洗牌，最令人矚目的是，前財長桑默斯（Larry Summers）將成為新版OpenAI董事會的成員之一。

彭博資訊報導，桑默斯是哈佛大學經濟教授，他將與前Salesforce共同執行長Bret Taylor、現任董事Adam D'Angelo組成「初期董事會」，取代上周五突然將奧特曼解職的OpenAI四人董事會，那項突如其來的舉動觸動一波高潮迭起的宮鬥劇，令人質疑這家AI新創公司的未來。

桑默斯以經濟學者之姿成為OpenAI新董事會成員，可能令人訝異。但桑默斯長久來跟華爾街和華府人脈關係既深且廣，而且篤信AI將影響白領工作。有他坐鎮監督OpenAI，既可降低監管疑慮，也有助鞏固OpenAI與華爾街的關係。

擔任OpenAI董事後，桑默斯可能被賦予招聘董事的任務，並強化公司治理。知情人士說，新董事會成員可能包含奧特曼和大股東微軟公司的代表。

目前，桑默斯已在兩家科技公司的董事會取得一席之地：支付公司Block，以及軟體公司Skillsoft。他在2011年獲提名為創投公司Andreessen Horowitz的顧問，但未公開參與該公司最近的投資活動。桑默斯在可林頓政府時代擔任美國財長，接著在歐巴馬政府擔任經濟顧問要職，期間曾擔任哈佛大學校長。桑默斯過去兩年來在財經媒體的能見度大增，因他獨排眾議料中美國通膨將復熾，儼然未卜先知。

之前，桑默斯對AI的評論大致集中在對勞動市場的衝擊。

2018年，桑默斯駁斥時任美國財長米努勤（Steve Mnuchin）所謂「未來50年至100年AI都不會取代美國工作」的論調，當時桑默斯在華盛頓郵報撰文警告：「機器人來了。」那一年，他也警告，假如美國在生物科技和AI領域「失去領導地位」，遭中國大陸超車，將導致經濟災難。

OpenAI在去年11月推出ChatGPT，次月就掀起一波AI熱潮。當時桑默斯在「華爾街一周」電視節目中形容，推出ChatGPT服務的意義重大，重要性可媲美印刷機和電力，甚至可謂「自車輪和火以來，最重要的一般用途技術」。

去年4月，桑默斯預言，ChatGPT起初將淘汰需要更高技能的白領工作，像是用聽診器作診斷的醫生，之後也會改變護理人員的工作樣貌，也會改變交易員進進出出金融市場的工作型態，接下來連業務員的工作性質也將隨之轉變。

AI OpenAI ChatGPT

上一則

路透：中國政府顧問建議明年經濟成長目標4.5%-5.5%

延伸閱讀

奧特曼突被趕下台 OpenAI換將風波幾乎趕走客戶

奧特曼突被趕下台 OpenAI換將風波幾乎趕走客戶
鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派
歡迎OpenAI員工跳槽 微軟：保證薪資不變

歡迎OpenAI員工跳槽 微軟：保證薪資不變
OpenAI開第一槍 蘇茨克維：後悔解雇奧特曼

OpenAI開第一槍 蘇茨克維：後悔解雇奧特曼

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
消息人士透露，通用汽車已收購特斯拉的超大型壓鑄技術供應商TEI。路透

打不贏就買下來 通用傳收購特斯拉一體化壓鑄技術供應商

2023-11-15 15:26
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
美國零售商今年黑色星期五檔期商品若大打折扣，一大因素是中國製造商產能過剩，正積極以折扣價外銷海外。（路透）

黑五買iPhone可能划算？巴隆：拜中國輸出通縮之賜

2023-11-17 06:42
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫。（美聯社）

沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

2023-11-17 06:27

超人氣

更多 >
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職
阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤