OpenAI面臨垮台危機 幾乎所有員工都威脅跳槽微軟

幾乎所有OpenAI員工威脅要辭職，追隨被趕下台的前執行長奧特曼，投奔最大金主微軟。 （路透）

幾乎所有OpenAI員工都威脅要辭職，追隨被趕下台的前執行長奧特曼，投奔最大金主微軟 ；於此同時，部分投資 人也傳出正考慮對OpenAI董事會採取法律行動，擔心這家原本前景大好的公司一旦垮台，數億計美元的資金都將血本無歸。但是否對OpenAI提告，目前尚不明朗。

OpenAI共有約770名員工，超過700人於20日簽署一封致董事會的信，聲稱「無法為沒能力、沒判斷力、不在乎我們使命、不關懷員工的人工作，也無法與之共事」，信中籲請所有董事會成員辭職，並讓奧特曼復職，否則大家可能一起跳槽到微軟。一個令人意外的簽名是OpenAI首席科學家蘇茨克維，他同時也是投票 解僱奧特曼的其中的一名董事。

知情人士表示，OpenAI投資人，如Thrive Capital、Khosla Ventures和老虎環球，都尋求確保自己的投資能安全。這些投資人仍試圖促成奧特曼回鍋擔任領導職務，微軟也不反對。微軟執行長納德拉接受彭博電視訪問時，對奧特曼究竟重返OpenAI而非加入微軟，暗示抱持開放態度。他說，「無論奧特曼在哪裡，都在與微軟合作」。

但彭博資訊報導，微軟願意讓奧特曼和布羅克曼重返OpenAI有幾個關鍵條件。知情人士透露，現任董事會必須辭職，OpenAI治理結構也必須改變，以確保這種動盪不再發生。