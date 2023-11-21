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美股最錢線/獲利末日未現 年底反彈可期

財經新聞組／綜合報導

BMO首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)表示，在第3季度業績公布後，美股剛剛好避免了「盈利末日」，這應該可以爲年底前的進一步上漲奠定基礎。

他表示，雖然美股一直在反彈，但投資人仍很悲觀：「即使本月至今美股已實現令人印象深刻的漲幅，但對股市走勢的負面情緒和擔憂仍相當濃厚。」

但這種消極情緒應該會成為市場的動力。貝爾斯基表示：「我們仍然認為當前正是牛市，阻力最小的路徑是股價在年底前走高。」他還表示：「2023年極其強勁的開局爲近期的疲軟提供了緩衝；而強勁的開局通常會導致持續上漲，即使一路顛簸。」

他強調，企業獲利的韌性正被投資人所忽視，尤其是考慮到許多人認為今年的獲利預期過高。

但在經歷了短暫的獲利衰退後，企業開始實現獲利。

94%的史坦普500指數成分股已經公布第3季業績，其中83%的企業濛利超出預期。與此同時，根據Fundstrat的數據，不包括能源類股的史指成分股第3季每股獲利可望成長11%。

貝爾斯基表示，「『盈利末日』並沒有發生。雖然人們擔心今年的獲利預期過高，但前3季的總體獲利超出預期的幅度遠高於平均水平。達成獲利的企業比例也接近歷史高位，財測趨勢依然樂觀。」

他表示，這些強勁的業績爲未來幾個月美股的持續上漲奠定了良好基礎，尤其是得益於今年最後兩個月的季節性利多，以及股市廣度的顯著改善。

貝爾斯基表示：「與2023年上半年相比，下半年跑贏大盤的史指成分股從146支增加到193支，增加個股數量占指數成分股近10%。」

他說，這是一個令人鼓舞的訊號，因為更多股票反彈，應該有助於推動當前牛市繼續延續。（財經新聞組）

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