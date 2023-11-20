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外國買主去哪了？美國公債正處於供需重大改變期

編譯任中原／綜合外電
外國對美國公債的需求結構已經改變，對美債的胃口已不再永遠都填不飽，這對美債是一大利空。 （路透）
外國對美國公債的需求結構已經改變，對美債的胃口已不再永遠都填不飽，這對美債是一大利空。 （路透）

外國對美國公債的胃口已不再永遠都填不飽，這對美債是一大利空消息。

美國公債市場目前正處於供需重大改變期。聯準會（Fed）每月減持600億美元公債，外國買主也不再那樣靠得住，尤其是中國大陸與日本。在此同時，公債供給又在暴增。今年美國財政部發債淨額高達2兆美元，是2020年疫情爆發之外的最高紀錄。

11月初美國財政部公布新一季公債發行計畫，但需求相當疲軟，令市場普遍恐慌，因為投資人擔憂供需失衡即將來臨。華爾街多位金融業主管最近建議財政部重視兩大買主需求減弱，分別是銀行業及外國買家。在中期間，則預料銀行業與外國投資人的需求將更為有限。

美國財政部為因應最近公債需求疲軟，已轉而增發需求較強的較短期公債，以恢復市場穩定。10年期公債殖利率之前一度衝破5%，現在已降到4.4%上下。

據證券產業與金融市場協會的數據顯示，外國個別投資者與中央銀行目前共持有美國未償還公債總額的30%上下，比10年前的43%大幅下降。

財政部數據指出，9月外資淨賣出24億美元美國長期公債，總餘額為6.5兆美元。以12個月移動平均數來計算，近月來外資每月平均買進公債約3,000億美元，比去年的4,000億美元減少。

外國對美債的需求結構已經改變。高盛數據顯示，過去12個月來歐洲投資人買進2,140億美元，拉美及中東投資人也增持美債，抵消了日本及中國減持1,820億美元的利空。

英國Rathbones投資公司表示，目前美債的價位擁有真實的價值。瑞士百達投顧則在10年期公債殖利率升到5%時大買美債；雖仍擔心美國政府赤字膨脹，但其他已開發國家公債無不具有真正的價值。

但高盛利率策略長柯拉帕提表示，歐洲民間投資者對美債需求雖增加，但不足以抵消外國對美債需求長期結構性減少的壓力；「外國持有美債金額持續下降，我們認為在可預測的未來仍將如此」。

外國央行減持，仍是美債的軟肋。美元升值已促使許多外國央行停止累積美債，甚至賣出，利用取得的美元來支撐本國貨幣。

中國人民銀行（央行）減持美國公債，卻加碼房地美等美國政府支持的機構債券，以爭取更高的殖利率。今年1～8月中國共增持機構債320億美元。日本民間銀行、年金基金與壽險業者的動向也值得擔憂，因為日銀終究會結束超寬鬆政策，日債殖利率看升，對日資更具吸引力。

殖利率 投資 財政部

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