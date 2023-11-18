企業坦承了… 消費正在縮手

消費者越來越挑剔，對零售業構成挑戰。（路透）

經過數季通膨，消費者依然保持強勁。但最終，謹慎保守取代了堅定不移的刷卡。如今大型零售商 的購物者正在節制消費，變得更加挑剔，避免購買大件商品，並延後採購。

在本周財報電話會議上，零售業高層描繪出的消費者形象是更慣於討價還價。他們因成本上升而疲憊不堪，並應對信用卡債務不斷增加和儲蓄減少的焦慮。

但零售商堅稱美國人仍在恣意花錢，只是更專注於必需品，並縮小了可自由支配支出的範圍。

Target執行長康奈爾(Brian Cornell)在財報電話會議上表示：「我們的研究顯示，不確定性、謹慎、管理時間和預算 、關注必需品並同時尋找慶祝方式等主題，都是首要考慮因素。」

商務部最新數據顯示，10月零售額較上月下降0.1%，是3月以來首次下降。在下跌的企業中，家具和家居用品店跌幅最大，跌幅達2%。同時，健康和個人護理商店的銷售額增幅最大，成長1.1%，凸顯出消費者更加謹慎的消費以及家庭選擇減少購買的商品類型。

家得寶也面臨類似的情境。執行長德克爾在電話會議上表示，「今年業績會相當溫和。」並指出，該公司「看到客戶持續參與較小的項目，並在某些大件、可自由支配的類別中承受壓力。」

就連16日財報銷售額成長的沃爾瑪也對未來幾個月的前景持謹慎態度，因為消費者在服裝、家居裝飾和玩具等商品上的支出有所減少。

Jefferies經濟學家西蒙斯(Thomas Simons)發表報告表示，「雖然10月支出沒有斷崖式下跌多少令人鼓舞，但暫停很可能是未來進一步疲軟的跡象。」

疲軟的消費者仍然足以支撐企業獲利，特別是如果企業表現能夠超越降低的預期標準。只要不像人們想像的那樣損失太多，本身就是一種勝利，足以讓華爾街 陶醉。