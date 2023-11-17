美股最錢線/棄主流追小眾 回報似乎更好

美股飛漲，為希望在年底搭上季節性順風車的投資 人帶來希望。自10月底主要股指觸底以來，史坦普500指數在短短13個交易日內上漲了9%。

最新的反彈是全面性，不僅是今年占據頭條新聞和投資者回報的「七巨頭」大型股。小型股14日上漲超過5%，並且在這13天中上漲了10%。

投資股票有種觀念：「擦邊球」打得越多，回報似乎就越好。

以顛覆投資理念出名的ARK Innovation ETF在此期間上漲26%。SPDR史坦普區域銀行ETF在3月遭受重創後，目前卻出現16%的驚人反彈。

以大麻 為主題的Alternative Harvest ETF上漲14%。同樣，追蹤博奕、太陽能、IPO和網紅股的ETF漲幅也大致相同。

即使是加密貨幣領域，比特幣也上漲11%，幅度與主要股指一致。

華爾街 正在關注這種趨勢，因為對沖基金今年的表現非常糟糕。彭博整體全對沖基金指數今年下跌7%，而史指則上漲17%。

TheMacroCompass.com創始人兼CEO佩卡蒂洛(Alfonso Peccatiello)最近指出，這意味著「必須在年底產生回報的宏觀對沖基金，可能會積極追逐市場趨勢」。

由於華爾街如此措手不及，對沖基金可能會使用巨大的槓桿。許多水下資金管理者也會關注理論上有更大追趕空間的落後者。因此永遠不要低估空頭回補或垃圾級反彈的潛力。

如果這一切聽起來像是個可能以淚水告終的壞主意，那麼它可能真是如此。但對沖基金的傳說充滿了屢仆屢起的嘗試錯誤學習曲線，以至於許多人會嘗試一下，即使是用別人的錢。

考慮到今年稍早的強勁表現以及季節性的利多，這種作法可能會奏效，只要債券市場能夠合作並且不會嚇到投資人。（財經新聞組）