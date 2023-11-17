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為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

財經簡訊

財經新聞組／整理

星巴克遭控違反紐約勞動法

紐約市的星巴克員工提出14項投訴，指控這家咖啡巨頭違反該市的勞動法。紐約的公平工作周法令規定，雇主必須每周為員工提供固定的時間表、提前14天通知其安排的班表以及換班的額外工資等要求。星巴克咖啡師自2月以來已向該市提出近70起與該法律相關的投訴。

Spotify採用谷歌雲端LLM

Spotify擴大與Google Cloud的合作夥伴關係，使用大型語言模型(LLM)來幫助辨別用戶在播客和有聲讀物中的收聽模式，以便提出量身訂製的建議。Spotify很早就開始採用AI，10年前就將其用於音樂推薦演算法。現在目標是利用LLM在其非音樂內容如播客和有聲讀物中複製這一點。

Mars收購Hotel Chocolat

美國食品巨頭瑪氏(Mars)將以5.34億英鎊 (約6.62億美元)收購英國巧克力品牌Hotel Chocolat，以提升其國際影響力。Hotel Chocolat成立於20年前，將合乎道德、價格實惠的奢華巧克力帶入一般商業大道。該公司表示，此次交易將使該品牌「進一步更快」擴張。

禮來投資20億歐元德國設廠

一位了解談判的消息人士透露，美國製藥公司禮來計畫投資20億歐元（約21.7億美元） 在德國西部Alzey建造一座新工廠。熟悉該計畫的人士指出，這將至少創造1000個就業機會。《路透》15日報導該製藥集團有意在德國投資。禮來公司在10日召開的記者會中沒有說明細節。

貝萊德推出以太幣信託基金

資產管理巨頭貝萊德向投資人推銷以太幣信託，在可能放鬆對此類投資工具監管的情況下，加倍押注加密貨幣。上周註冊的iShares以太幣信託基金將讓投資人無需直接擁有以太幣即可投資。該信託將是一種「現貨」投資工具，這意味著它將擁有以太幣，而不是與加密貨幣相關的期貨產品。

首申失業金23.1萬 3個月新高

雖有更多人申請失業救濟金，但勞動市場仍然健康。勞工部報告，截至11月11日當周首度申請失業救濟金人數增加1.3萬人至23.1萬，為3個月來最高。4周移動平均值增加7750人至22萬250人。有一周時間落差的持續申領人數為187萬人，較前周增加3.2萬人，為3月以來最多。

投資 以太幣 星巴克

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