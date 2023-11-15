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高佣金裁決 房產經紀萌退意

編譯周芳苑／綜合14日電
房產經紀人高佣金時代結束，不少人打算換工作。（路透）
房產經紀人高佣金時代結束，不少人打算換工作。（路透）

全國房地產商協會(NAR)與企業房地產公司長期針對房屋買賣收取高佣金而挨告，法院上個月判決將從本質上改變房地產經紀人計酬模式，全美各地經紀人金飯碗時代即將過去，考慮換工作。

法院判決恐使全美全職或兼職從事房產經紀的160萬人工資大減。

房地產經紀原已因房屋銷售降至多年來新低而受困，法院最新判決讓其處境雪上加霜。

投資銀行Keefe, Bruyette and Woods本月稍早報告，全美房屋銷售90%透過房地產經紀人經手。勞工部估計，房產經紀人平均年收入6萬5850美元，房屋出售時以佣金支付，如果買家退出，經紀人便陷困境。

Keefe, Bruyette and Woods預測，持續集體訴訟下，過半乃至80%房產經紀人可能失去工作或轉行；全美每年1000億元房屋銷售佣金最終恐減少三分之一。

原告律師凱奇馬克(Michael Ketchmark)說，NAR和房地產公司控制房地產佣金太久了。

NAR發言人聲稱將上訴，可能的結果是：假如買家被要求預先向經紀人付費，低收入首次購屋者或有色人種社區可能放棄聘請經紀人。

房地產經紀人靠佣金謀生，數十年來佣金維持在房屋成本5%至6%，由賣方支付，再與買方經紀人拆帳。

中西部多州屋主集體訴訟律師說，經紀人抽佣金墊高房價並遏制競爭；聯邦判決為佣金變革鋪路。

美國消費者聯合會(Consumer Federation of America)資深研究員布羅貝克(Stephen Brobeck)說，改變佣金模式將淘汰許多兼職經紀人，對全職經紀人有利，預測佣金率將降至3%至4%。

房地產商與分析師說，買賣方將協商下調佣金，業務競爭下將更激烈。

有些經紀人考慮改採固定費用(flat fees)模式，但有經紀人說，這麼做賺的較少，還要與買房經紀人分享。

房地產 低收入 勞工部

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