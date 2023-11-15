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道指漲近500點 史指4月來最佳

財經新聞組／綜合報導

美股沿續11月強勁上漲的動能，華爾街歡迎美國全新的通膨數據，因該數據提高了聯準會結束升息的希望。

道瓊工業指數上漲489.83點或1.4%收3萬4827.7點。史坦普500指數上漲84.15點或1.91%收4495.7點，短暫站上4500點關鍵水平，為4月以來最佳單日走勢。那斯達克指數上漲326.64點或2.37%收1萬4094.38點。

漲幅進一步加劇本月本已出色的股市表現。11月史指和道指分別上漲7.2%和5.4%。那指上漲9.7%，預計將創1月以來最大單月漲幅。

上個月CPI持平，而《道瓊》調查的經濟學家預計將月增0.1%。剔除食品和能源價格的核心CPI也低於預期，且漲幅為2年來最慢。給市場注入了樂觀情緒，認為聯準會最終可能永遠結束升息行動。

10年期公債殖利率在疲軟的通膨報告發布後跌至4.5%以下。

追踪史指科技股的科技特選產業SPDR基金(XLK)領漲，收盤創下歷史新高。特斯拉上漲6.12%。

美國商銀和富國銀行等銀行股因經濟能避免衰退的希望而上漲。

家得寶(Home Depot)因第3季獲利優於預期而上漲5.4%，領漲道指。Enphase Energy、Boston Properties和SolarEdge Technologies均上漲超過10%，引領史指走高。

聯準會 升息 道瓊

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