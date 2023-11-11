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迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

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迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

編譯陳苓／綜合外電
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格（Jack Bogle）提倡的懶惰投資法，大買債券，帶動美國短債ETF出現開始追蹤以來的單日最大進帳。

CNBC報導，迷因股退燒與利率飆漲，促使散戶重新發掘Vanguard創辦人柏格提倡的投資哲學。柏格鼓吹低成本的被動投資，會隨時間出現複利。柏格的粉絲稱自己為「柏格頭」（Bogleheads），並把這種策略叫做「懶惰」（lazy）投資。

晨星的個人財務暨退休計畫主管本茲說指出，現在投資人湧向高殖利率，以獲取價值，這是柏格頭的另一核心投資原則。柏格頭的投資非常長線，他們轉錢到戶頭內，並持續增加戶頭金額，但可能30年都不碰或不看這個帳戶。

散戶想從高漲利率受惠，方法之一是敲進債券ETF。據Vanda Research，SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF（代號BIL），上周買超額高居第三，僅次於追蹤那斯達克100指數的Invesco QQQ Trust（代號QQQ）與SPDR標普500 ETF（代號SPY）。與此同時，BIL還創下Vanda Research近十年前開始追蹤這檔ETF以來，最高額的單日淨流入。

Vanda Research資深副總亞基尼說，高利率原本在2008年全球金融危機爆發之前，便消失於投資領域。很明顯地，追尋收益的散戶，正在善用新的高利率體制。

與老一輩投資人相比，新生代投資者對固定收益曝險較多。嘉信資產管理的年度研究指出，千禧世代的ETF投資人，投資組合中有45%為固定收益，比重高於X世代的37%。訪調也顯示，千禧族群有51%計劃明年投資債券ETF，比重也高於嬰兒潮世代的40%。

儘管債券風險遠低於迷因股，但仍有危險性。根據貝萊德，iShares 20年期以上美國公債ETF（代號 TLT），今年湧入198億美元資產。由於公債殖利率和價格呈反向走勢，要是殖利率走升，TLT之類的債券ETF將受創。今年的情況正是如此，TLT從紀錄高點重摔約50%。但另一方面，倘若殖利率下挫，債券基金將有好表現。

投資 殖利率 債券

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