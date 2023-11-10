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美經濟比預期好 但憂熊出沒

財經新聞組／綜合報導
軟著陸理應可期，但對衰退的隱憂仍蠢蠢欲動。（路透）
軟著陸理應可期，但對衰退的隱憂仍蠢蠢欲動。（路透）

美國經濟衰退風險仍在潛伏，但就目前而言，美國經濟正以比6個月前預期更好的狀態向2024年邁進。

第3季經濟成長超出預期，就業機會依然充足，消費者仍在消費，房價也保持堅挺。Fed發出的訊號顯示，它可能已經結束了激進的升息周期，進一步提振了經濟軟著陸的希望。

華爾街經濟學家正翹首以盼「金髮姑娘」情景：經濟既不太熱又不過冷。摩根大通首席美國經濟學家費洛利(Michael Feroli)也表示：「當前情景看起來像金髮姑娘。」

「金髮姑娘」一詞源自童話故事《三隻小熊》。故事中，一位金髮女孩跑進森林內，找到一間有吃有喝的房屋住下來，過著美好的生活。 直到有一天3隻熊進門，才知道這間房子屬3隻熊所有，金髮女孩的幸福生活就此一去不返。

「金髮姑娘」的寓言是在告誡「熊市終將到來」。悲觀論者認為，問題不在於美國經濟是否會從現在開始放緩，而在於放緩多少。牛津經濟研究院首席經濟學家賀頓(Nancy Vanden Houten)表示：「我真的認為我們正在接近某種轉捩點。」

美國就業市場走軟和消費者信心下滑的新跡象顯示，處於22年高點的利率正開始產生影響。10月就業成長放緩幅度超過預期，非農就業人數增加15萬人，增幅僅有上月的一半，失業率升至3.9%的近兩年高點。工資成長放緩，這顯然不值得美國家庭高興。但對Fed來說是個好消息，因為高於趨勢水平的工資增速使降低通膨的任務變得複雜。

未來幾個月勞動市場的表現將決定消費者支出和整體經濟的走向。如果失業率繼續上升，將影響消費者信心。美國消費者信心已經降至5個月來的低點，主要原因是對高物價的擔憂，尤其是對食品雜貨和汽油價格。

財富管理公司RBC Brewin Dolphin市場分析主管穆宜(Janet Mui)指出，如果工資成長和經濟活動沒有放緩到足以讓通膨回落到2%的水準，政策制訂者將面臨再次升息的壓力。她表示：「如果Fed明年變得更加寬鬆，就可能軟著陸；但如果數據保持健康，軟著陸的機率就不大了。」

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