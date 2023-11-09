愛迪達財報 揭露美國憂鬱

愛迪達上季庫存水準減少速度比預期要快，毛利率增加。（路透）

運動品牌大廠愛迪達（Adidas）8日發布上季財報，不僅庫存減少，也表示零售商 「顯然」對新產品更感興趣，但上季美國需求疲弱，引起投資 人疑慮，股價8日盤中應聲跌約1%。

愛迪達8日表示，上季庫存減少速度比預期快，與去年同期相比減少23%至48.5億歐元（51.8億美元），其中Yeezy鞋約售出3.5億歐元（3.74億美元），但以美國為主的許多地區零售商仍然有過多庫存，正透過打折協助銷售。

在饒舌歌手Ye發表一連串爭議言論後，愛迪達去年10月終結和Ye打造「Yeezy」品牌的合作關係，造成價值約12億歐元的球鞋庫存。今年元旦就任的執行長古爾登（Bjorn Gulden）帶領下，愛迪達正逐漸走出去年與爭議饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名為Ye）中止合作的陰霾。愛迪達自5月來已售出7.5億歐元（8億美元）的Yeezy品牌產品，目前還有約3億歐元的鞋款堆積在倉庫中，可能必須減記。

愛迪達上季毛利率成長0.2個百分點至49.3%，主因是運費下滑和減少折扣。整體營收經匯率 調整後的歐洲、中東和非洲（EMEA）銷售成長近2%，大中華地區更躍增5.7%，但北美地區下滑8.8%。

該公司表示，北美銷售下滑主因是當地的批發商銷售減少，美國的高庫存水準將會繼續影響營運「一段時間」。

愛迪達10月17日已公布初步財報，當時上修全年財測，不僅預估今年的虧損將縮小，而且提高營收預測，為三個月來第二度上調全年財測。

Janus Henderson投資組合經理人史蘭慕－福奇表示，「愛迪達和Nike相比的競爭地位正在改善」，相較於先前高層以直營門市和網站為優先，古爾登正專注在與批發商建立更強韌的關係，「愛迪達需要搶回自己地盤，但我認為該公司現在手上有正確的商品來做到這件事」。