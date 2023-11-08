Fed官員唱鷹調 潑市場冷水

明尼亞波利斯聯準銀總裁卡斯哈里表示，他寧可貨幣政策緊縮過了頭，也不願因升息不足讓通膨遲遲無法降至聯準會（Fed）2%的目標。（路透）

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）接受媒體訪問時表示，此時就宣稱已成功對抗通膨恐怕太早，他寧可貨幣政策緊縮過了頭，也不願因升息 不足讓通膨遲遲無法降至聯準會 （Fed）2%的目標。這番偏鷹論調明顯與外界近日普遍的想法相左，無異於澆市場一盆冷水。

卡斯哈里6日接受華爾街日報訪問時說：「緊縮不足會讓我們無法在合理的時間內回到2%的目標。」卡斯哈里說，經濟已證明有其韌性，但他在意的是通膨會「再度上升。這正是我顧慮之所在」。卡斯哈里今年擁有利率 決策投票權。

卡斯哈里還說，從若干物價和薪資數據來看，通膨可能「保持在2%以上的某個水準，這會讓我非常擔心」；他說自己還需要更多資訊，才能決定未來利率走向，「我尚未準備好說，現在處於不錯的狀態。」

同日他接受福斯新聞（Fox）訪問時重申，Fed在控制通膨方面可能還有更多工作要做，「事實證明，即使我們這兩年來已大幅升息，經濟依然韌性十足。這是好消息」，但他也說：「我們還沒有完全解決通膨問題；我們還有更多工作要做」。

卡斯哈里說，最近的通膨數據良好，而且在走低，對此他樂見其成，但他也說，「我對過早宣布勝利有點不安」。

聯準會上周維持利率不變，儘管保留了再次升息的選項，因通膨率仍遠高於2%的目標，但隨著物價壓力下降，許多市場人士認為聯準會已經完成升息。

券商Equiti資本公司首席總體經濟學家柯爾表示，卡斯哈里這番談話已將市場拉回現實，先前大家一直沉醉在寬鬆政策就要來了的氛圍裡。

上周政策會議結束後，已有Fed官員出面喊話，提醒利率可能「更高更久」的立場並未鬆動，希望抑制市場過度樂觀的氣氛。里奇蒙聯準銀總裁巴爾金（Thomas Barkin）3日接受CNBC訪問時提到，10月就業數據疲弱，基本符合Fed期望，這令決策官員有更多時間考慮利率走向，不過下次會議的利率決策尚未確定，要視數據表現而定。巴爾金今年沒有投票權。